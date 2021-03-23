Magazin Mehmet Ali Erbil hastanede: 16 şişe serum alıyorum

Mehmet Ali Erbil hastanede: 16 şişe serum alıyorum

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Mehmet Ali Erbil hastanede: 16 şişe serum alıyorum

Uzun yıllardır kaçış sendromu ile mücadele eden Mehmet Ali Erbil, rutin tedavisi için hastaneye yattı. Tedavisi sırasında canlı yayın açan Erbil, takipçilerinin sorularını yanıtladı.

23 Mart 2021, Salı 12:14 Son Güncelleme:
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"Ben yine hastanedeyim. Çok tanıdık bir ortam. Korona testi yaptırdım yine. Yaptırmadan tedaviye başlamıyorlar. Dün öğlen saatlerinde geldim. 16 şişe serum alıyorum. Tam 20 yıldır... Kiloya göre, 77 kiloyum. Bütün hayır dualarınıza teşekkür ediyorum. Zaten sayenizde iyileştim. Gece az uyudum. Bizdeki sağlık hizmeti hiçbir yerde yok. Benim bu klasik hastalığım var ya, Amerika'da atak geldi. Hemen acile gittik. Bekletiyorlar... Onlar beni içeri alana kadar benim atak geçti. Tüm sağlıkçılarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Başta benim profesör ablam olmak üzere... Benden küçük ama saygıdan abla diyorum."

'ANNEMİ HASTANEYE MEHMET ALİ GÖTÜRMÜŞ'

"Annem bana hamileyken, sancısı tutuyor ve onu hastaneye Mehmet Ali götürüyor. Hastanede ben doğuyorum ve babam adımı Mehmet Ali koyuyor. Bizim Fenerbahçeli olmama gibi bir şansımız yok..."



'ERKEKLERE PRİM VEREMEM'

Erbil, canlı yayına katılmak için istek gönderen erkek takipçilerini reddetti.

"Şiddet olaylarının arttığı bir ülkede erkeklere prim veremem. Kusura bakmayın. Ben erkeklerin haberlerinin çıkmasından bile taraf değil. Koltukları kabarıyor, prim yapıyor caniler."

'TELEVİZYONA DÖNECEĞİM'

Sağlık sorunları nedeniyle ekranlara ara veren Erbil bir de müjde verdi:

"Kendimi biraz daha iyi hissedersem, televizyon programlarına başlayacağım galiba bakalım..."

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