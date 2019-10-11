Mehmet Ali Erbil ile Alisa Nasya Deniz arasında neler oluyor?

Kanal D'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programına telefonla bağlanan Mehmet Ali Erbil'in arkadaşı Tolga Yüce olayın perde arkasını anlattı.

'Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor'

"Mehmet Ali Erbil'in tedavisi devam ediyor. Aşk yaşayacak bir durumu yok. 'Sadece arkadaşım. Bu konular beni yıpratıyor. Ben nelerle uğraşıyorum, insanlar neler yapıyor' diyor."

'Fotoğraflar 2 yıl öncesine ait'

"Beni de uyardı 'bir kez açıklama yap, bir daha da konuşma' dedi. Sağlık durumları müsait olmadığı için açıklamayı ben yaptım. Alisa Nasya Deniz, Mehmet Ali Erbil'in evinde kalıyor. Bizler de hemen hemen her gün oradayız. Onun gibi çok insan var. Bu paylaşılan fotoğraflar 2 yıl öncesine ait. Güncel hiçbir fotoğraf yok."

'Ben reklam kokusu alıyorum'

"Öğrendiğim kadarıyla modelliğe hazırlanıyor. 2 bin takipçisi vardı, 7 bin takipçisi oldu. Ben reklam kokusu alıyorum. Gazetecilere haber verdiğini de çok iyi biliyorum. Kendisi de bu konudan dolayı çok mutsuz ve huzursuz."





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