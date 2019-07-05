OYA ÇINAR

oya.cinar@posta.com.tr

Bundan sonra yaşayacağınız hayatı ikinci bir şans gibi görüyor musunuz?

Tabii! Allah’ın bir lütfu bu. Ben gidiyordum, karanlığa gidiyordum. Hiç unutmayacağım bu süreci. Artık önüme bakmak istiyorum. Dingin bir hayat istiyorum. Kendimi daha çok seveceğim. Daha dikkat edeceğim. Zaten kötü alışkanlığım hiç yok. İçki içmem. Hayatım boyunca içtiğim içkiyi toplasanız bir şişeyi doldurmaz. Ama bu işler ona bakmıyor işte.

Sizce kadınlar size aynı ilgiyi göstermeye devam edecek mi?

Valla gayet ediyorlar. Ama ben özellikle Instagram’dan yazanlarla falan “Ben sakatım lütfen ama” diye dalga geçiyorum. Bakıyorum şöyle… Evet, aynı ilgi yine var. Allah’ıma bin şükür. Eksikliklerini göstermesin onların.

Size gerçek anlamda “Ben artık bir hayat arkadaşı istiyorum” kafası hiç gelmeyecek mi acaba?

İstemekle, hayal etmekle olmuyor ki o iş.

Siz de gerçekten istiyor gibi değilsiniz?

İstiyorum aslında. Dünyanın en güzel şeyi. Hem tek eşli olacaksın, güvenip birlikte her şeyini paylaşacaksın… Düşünsene, bunları kim istemez ki!

Niye olmuyor? Ne arıyorsunuz da bulamıyorsunuz?

Yani belli bir yaştan sonra nasıl desem, yemek yemesi gülmesi, ses tonu, her şeyi batıyor. Ben detaycı bir adamım. Hiç aklınıza gelmeyen bir ayrıntıya takar, soğurum hemen.

BİZ ERKEKLERİ ÜREME İÇGÜDÜSÜ İĞRENÇLEŞTİRİYOR

Bana da dışarıdan biraz güzel olan her kadın Mehmet Ali Erbil’i tavlayabilir gibi geliyor…

Tavlaarr, tavlar ama sadece güzellikle nereye kadar? Brad Pitt bile aldattı dünyanın en güzel kadınını. Biz erkeklerdeki üreme güdüsü yok mu? Ahhh! İşte o hepimizi iğrençleştiriyor.

Kızınız Yasmin’le yaptığım röportajı okudunuz mu?

Hiç okumadım.

Merak etmiyor musunuz?

Ben çok baskıyla büyüdüğüm için çocuklarımı her konuda özgür bıraktım. Yasmin aklı başında bir çocuk. Benim bir müdahalem olmaz. Ama eskiden Instagram’a koyduğu fotoğraflar için kızıyordum “Kızım yapma, bir yaptığın üç oluyor, dikkat et biraz” diyordum.

“Babam gibi erkeklerden hiç hoşlanmam. Ağır erkeklerden hoşlanıyorum” dedi...

Aaa! İlk defa duyuyorum (Gülüyor). Var Yasmin’in öyle inatçılığı, dik başlılığı. Ama artık hayatıma giren kadınlarla daha iyi anlaşıyor. Önceden Allah muhafaza, hastaneye kız sokmuyordu. Beyaz kod veriliyordu hastanede.

O ne demek?

Mavi kod acil uyarısı, pembe kod çocuklar için veriliyor. Beyaz kod verildiğinde hastanede kavga çıkmış anlamına geliyor, hahaha!

Gerçekten değiştiğine inanıyor musunuz?

İnanıyorum, geçen gün benim hanımefendi geldi mesela, barıştılar. Artık “Sen nasıl mutlu olacaksan

öyle ol baba" diyor.

Ali Sadi ilk günler sizi hiç sormamış…

Ali Sadi çok cool bir çocuk. Annesi psikoloğa gitmiş. Doktor ona “Deşin, çözülsün çocuk, yüzleşmek istemiyor” demiş. Sonra ilk sorduğu şey “Yaşıyor mu?” olmuş. Belki de “Öldü ama bana söylemiyorlar” diye korktu.

SEVGİLİLERİME MİNİ ETEK GİYDİRMEM

Sizi ne kıskandırır?

Eşim açık saçık giyindi mi kıskanırım ve giydirtmem. Bakın eskilere, onların arasında göremezsiniz öyle bir tane.

Siz kendinize müdahale ettirir misiniz?

Bir yere kadar ettiririm ama çok sıkışınca “Ben starım, ablan star bebeğim” derim. Ama illa ki ufak tefek şeyler oluyor. Şu anki kız arkadaşım “Telefon numaranı değiştir, bu numara affedersin ‘şey numarası’ oldu” dedi. Kırmadım, değiştirdim.

Yeniden evlenecek misiniz?

Düşünmüyor değilim. Ama yeniden baba olur muyum? Onu çocuklarıma sormam lazım. Ali Sadi ve Yasmin hiç istemiyor. Sezin ortada duruyor. Hem Julio Iglesias 63 yaşında baba oldu. Benim neyim eksik!

TATMADIĞIM ZEVK KALMADI DÜNYADA

Derin bir pişmanlığınız yok mu hiç?

Ufak tefektir. Hayattayım, çocuklarımın sağlığı yerinde. Tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Neyin pişmanlığını duyayım! Ben her zaman bardağın dolu tarafına bakarım.

Bu kadar rahat bir insanı ne utandırır, mahcup eder?

Televizyonda yaptığım bazı eski şakaları hatırlayınca hafif mahcup olmuyor değilim. Ağıza salam sokmalar falan hahaha! Ama onlar da az değildi. Adamın biri almış koca hıyarı gelmiş stüdyoya. Pat diye çıkardı “Mehmet Ali Bey bunu size getirdim” diye. Ama onlarda benim öyle bir kredim var ki herhalde bir İbrahim Tatlıses’tir bir de ben “Ne yapsa mübah” dedikleri.

YASMİN’İN ERKEK ARKADAŞINI DİNLEMEM O KADAR DA YÜZ GÖZ OLMAYALIM

Ali Sadi’nin kıskançlıkları var mı?

O Yasmin gibi değil, onunki hâlâ devam ediyor.

Sizin onlara karşı kıskançlıklarınız var mı? Yasmin “Erkek arkadaşımı anlatmak istediğimde babam dinlemiyor” dedi.

E, muhatap olmak istemiyorum tabii, hahaha! O kadar da yüz göz olmayalım yani.

İleride Ali Sadi’nin kız arkadaşı olsa onunla da muhatap olmayacak mısınız?

O kendi ettirmez zaten. Geçen “Annem yorumlarımı okuyor, müdahale ediyor” diye annesini engellemiş Instagram’da. Özgürlüğüne çok düşkün, kime çekmiş acaba. Ben de baktım. Aynı kız tek fotoğrafa 14 yorum yazmış ama soramadım “Baba bunlarla mı uğraşıyorsun, işin yok mu?” der diye.



