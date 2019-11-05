Mehmet Ali Erbil tekrar hastaneye kaldırıldı

27 Eylül'de Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Mehmet Ali Erbil, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

Erbil’in 21 Ekim'de ortaya çıkan görüntüsü şaşırtmıştı. 1 ay bile geçmeden bu kadar zayıflaması korkutmuştu.

Dün akşam tekrar hastaneye kaldırıldı

Son gelen bilgiye göre, Mehmet Ali Erbil, dün akşam rahatsızlanarak tekrar hastaneye kaldırıldı.

Kardeşinden açıklama

Erbil'in hastaneye kaldırılmasıyla ilgili, kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil'den açıklama geldi. Abim bildiğiniz gibi çok yorucu bir hastane süreci yaşadı. Evinde olsa da doktorları tarafından yakın takip altındaydı. Baş ağrısı nedeni ile yapılan incelemelerde beyinde çok ufak bir alanda kan akımının azaldığı saptandı. Bu nedenle yakın izlem amacı ile yatış yapıldı.

Bilinci açık konuşuyor yemek yiyor. Endişe edecek bir şey yok. Bu kadar ağır bir süreç sonrasında bu tarz olaylar olabilir. Allah beterinden korusun. Hastalık da şifa da Allah'tan. Yine taburcu olup kendi sayfasından komik paylaşımlar yapar inşallah.

#olayıngeçmişi

Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.

Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.

Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’in tedavisi zorlaşmıştı.

Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.

Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.

Son olarak geçen hafta kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, iki günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu.



