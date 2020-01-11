Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alındı!
Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu.
Salı günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in 4 gündür yoğun bakımda olduğu ortaya çıktı.
Beyin damarı birden tıkandığı için geçtiğimiz aylarda yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil, taburcu olduktan sonra geçtiğimiz hafta ilk kez konuşmuştu.
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Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.
Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı.
Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’in tedavisi zorlaşmıştı.
Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu.
Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.