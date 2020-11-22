Magazin Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Magazin

Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil'in yeni bir fotoğrafı paylaşıldı.

22 Kasım 2020, Pazar 11:30 Son Güncelleme:
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Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'den yeni fotoğraf geldi. Erbil, önceki gün Kilyos'taki özel bir çiftlikte dinlendi. Ağustos ayında kök hücre tedavisi olan ünlü şovmene, yakın dostları sanatçı Tolga Yüce ve Ercan Avşar eşlik etti.

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'Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum'

63 yaşındaki Erbil, 235 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra verdiği röportajda, "Türkiye'nin dört bir yanından insanlar dua etmeye gelmişler. Fizik tedavi sürecinde tembel davranıyorum. Doktorlar yüzde 99 ihtimalle yürüyeceğimi söylediler. Kaçış sendromu hastalığı Türkiye'de iki kişide var, biri benim" ifadelerini kullanmıştı.


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