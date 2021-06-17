Magazin Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi!

Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi!

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Mehmet Ali Erbil'i suçlayan Seda Sayan'dan tecavüz düzeltmesi!

Seda Sayan Mehmet Ali Erbil'i evindeki hizmetliye tecavüz etmekle suçlamış ve bu iddialar kan dondurmuştu. İki ünlü isim arayı buldu Seda Sayan ise bakın nasıl geri adım attı.

17 Haziran 2021, Perşembe 14:31 Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki "Geçmişi kirli" tartışması magazin gündemine bomba gibi düştü. Sayan, Erbil'in kendisi hakkındaki sert eleştirilere korkunç bir iddia ile yanıt verdi. Sayan, Erbil'in Tuğba Coşkun ile evli olduğu dönemde evlerindeki hizmetliye tecavüz ettiğini ileri sürdü.

İddiayı reddeden Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından, "İlaçların tesiriyle yanlış yaptım. Özür diliyorum" açıklamasını yaptı.

'İFTİRA DEĞİL YANLIŞ AÇIKLAMA'

Seda Sayan bu paylaşımı kendi de paylaştı ardından ise şoke eden iddiasıyla ilgili geri adım attı. Seda Sayan açıklamasında şunları söyledi:

"Şahsıma yapılan ağır hakaretlerden sonra öfkeyle ayrılık sebebi olan aldatmayı tecavüz diye yanlış dile getirdim. İftira değil yanlış açıklama oldu."


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