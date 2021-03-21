Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyfi yerinde olduğu görülen ünlü şovmen, küçük kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile verdiği pozu paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, Erbil'e benzerliğiyle şaşırttı.



