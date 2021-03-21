Magazin Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

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Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği şaşırttı

Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Mehmet Ali Erbil, oğlu Ali Sadi ve kızı Yasmin çekilen fotoğrafını paylaştı. Oğlu Ali Sadi'nin babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

21 Mart 2021, Pazar 22:05 Son Güncelleme:
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Evinde geçirdiği kazanın ardından uzun süredir tedavi gören ve sağlığı giderek iyiye giden Mehmet Ali Erbil, sıkıntılı günleri geride bıraktı.

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla keyfi yerinde olduğu görülen ünlü şovmen, küçük kızı Yasmin ve oğlu Ali Sadi ile verdiği pozu paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Ali Sadi, Erbil'e benzerliğiyle şaşırttı.


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