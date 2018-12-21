  • Haberler
  • Magazin
  • Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktor kardeşi konuştu

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktor kardeşi konuştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil ünlü şovmenin son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

21 Aralık 2018, Cuma 16:13 Son Güncelleme:
A A
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? Doktor kardeşi konuştu

Mehmet Ali Erbil ile ilgili sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Ünlü şovmenin kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, dün sosyal medyadan, “Abim solunum cihazında ayrıldı” diyerek müjdeli haberi duyurmuştu.

Söylemezsem Olmaz’a canlı yayında telefon bağlantısıyla katılan Yeşim Erbil, “Solunum cihazından ayrıldı, zamanla toparlanacak. Sevdiği şeyleri ufak ufakta olsa yiyip içiyor. Mantı ve dolma yedi. Mehmet Ali Erbil yaşama tutunuyor dualarınız sayesinde” dedi.

"SEZİN'İ VE MUHSİNE'Yİ ÇAĞIRDI"

İşte Yeşim Erbil'in açıklamalarından satırbaşları:

"Temel yaşam fonksiyonlarının yerine gelmesi çok güzel bir şey. 10 gün zaman zarfında da küçük küçük konuşuyordu 'gelin' diyor; Sezin'i Muhsine'yi çağırıyor. Hemşire hanımı çağırıyor. Çok net sohbet tarzında değil konuşması ama şimdi birazcık daha uzun konuşuyor. 65 günlük bir süreçten geçtiği için doğal olarak enerjisi çok fazla yok hemen yoruluyor. Şimdi yiyecek istiyor vişne suyu çok sever istedi." dedi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.