Magazin Mehmet Aslantuğ: Rutin kontrole geldik

Mehmet Aslantuğ: Rutin kontrole geldik

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Mehmet Aslantuğ: Rutin kontrole geldik

Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ve oğulları Can, Nişantaşı'nda bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

23 Haziran 2021, Çarşamba 11:02 Son Güncelleme:
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Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti, oğulları Can ile önceki gün Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi çıkışı görüntülendi. Bu ziyaretin nedenini açıklamayan Mehmet Aslantuğ “Rutin kontrole geldik” demekle yetindi. Can’ın kollarının sıvalı olması tedavi gördüğü yönünde bir izlenim yarattı.

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Öte yandan Kısacık kestirdiği saçlarıyla büyük beğeni toplayan Arzum Onan son olarak çimlerin üzerinde çıplak ayak gezdiği anlardan bir karesini paylaştı. Bu fotoğrafı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hakan KIRARSLAN

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