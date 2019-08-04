Mehmet Birgen, Sedef Adası hisselerini kime sattı?

İstanbul'un simgesi Prens Adaları'nın en küçüğü Sedef Adası’nın, Bodrum’daki Club Katamaran’ın sahibi Mehmet Birgen ve ablası Esra Bereket. Mehmet Birgen yazları Bodrum’da kışları da yıllardır Los Angeles ve Miami’de yaşıyor. Londra’da yaşayan ablası Esra Bereket de yaz aylarında adadaki evine tatile gelir. Mehmet Birgen geçtiğimiz aylarda adadaki hissesine düşen bölümünün tamamını bir iş insanına satmış. Şimdi herkes bu hisselerin kime satıldığını merak ediyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz’in kardeşi Prens Sattam Bin Abdülaziz adadan dört dönüm arazi satın almıştı.

ADA KİMDEN NASIL MİRAS KALDI?

Sultan Abdülmecid bu adayı 1850'de damadı Fethi Ahmet Paşa'ya hediye etmiş. Adanın ikinci mirasçıları Fethi Ahmet Paşa'nın soyundan gelen Şehsuvar Menemencioğlu ve kardeşi Reyan Şehsuvaroğlu. 1986’da Şehsuvar Bey vefat edince adanın yeni sahipleri, Reyan Şehsuvaroğlu'nun çocukları Esra Bereket ile kardeşi Mehmet Birgen olmuştu.

ADAYI ÖZEL KILAN KURALLARI

Bu adada arsa ya da ev almak hiç de kolay değil. Ada sakinlerinin ve adanın derneği oradan mülk edinmek isteyen kişiyi araştırıp soruşturuyor. Yaşam tarzı ve kültürü ada sakinlerininkine uygun olduğuna kanaat getiriyorlarsa o zaman şahıs orada mülk edinebiliyor. Cebinizde en az 1 milyon dolarınız yoksa zaten bu hayaliniz gerçek olmuyor. İdil Biret, Gündüz Vassaf, Orhan Pamuk, Bennu Gerede, Yahşi Baraz, Ayşegül Sarıca, Prof. Arif Esin, Kerim Berkay adanın ünlü sakinlerinden bazıları.