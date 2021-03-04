Sağlık Bakanlığı’nca paylaşılan vaka sayısı haritasına göre “çok yüksek risk” grubunda ve kırmızı kategoride bulunan illerde yeni tedbirler devreye alındı. Öte yandan lokanta ve kafelerin açılması vatandaşları ve esnafı sevindirirken, bilim insanları ise yeni normalleşme adımına karşı ciddi uyarılarda bulundu. Vaka sayısının tekrar 10 bini aştığına dikkat çeken uzmanlar, gevşeme olursa tablonun kasım ve aralıktan bile kötü olabileceğini söylüyor.

‘ENDİŞELİYİM'

Bu tabloyu endişe verici olarak değerlendiren Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu yorumda bulundu: “Açılmanın etkisini bir haftadan sonra göreceğiz ancak yeni kararların olumlu olmayacağı kesin. Dünyada buna benzer bir uygulama söz konusu değil. Şehirlerarası dolaşım kısıtlaması olmadan böyle bir uygulama bilimsel açıdan doğru değil.

Son bir haftadır vaka sayılarında kıpırdanma var ve tedbirleri kaldırmayı hiçbir uluslararası bilimsel kurul önermiyor. Haziran başında vaka sayısı bin kişiye takılmıştı. Uyarılar yapmıştık. Sonradan bu rakam yıl sonu 30 binlere çıktı. Şu an günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda ve normalleşiyoruz.

Havalar nisan sonuna kadar soğuk olacak. Mutant virüsler konusunda yeterli veriye sahip değiliz. Karadeniz’de garip bir artış var çok yüksek ihtimalle mutasyonlu virüsten kaynaklanıyor. Bundan sonraki artışın ilk hedefi İstanbul, sonrasında İzmir ve Ankara olacak. Tablo kasım, aralıktan kötü olur mu diye endişeliyim.”

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, il bazında uygulanacak yeni normalleşme yönteminin doğru şekilde işleyebilmesi için tüm vatandaşlara sorumluluk düştüğünü belirterek, “Kendi kendini kontrol eden bir sistem kuruldu. Vatandaşımız kafe ve lokantalara hücum eder, esnaflarımız yüzde 50 kapasiteden daha fazla müşteri ağırlarsa yeniden kapanma olacak.

Otokontrol sistemi getirilmiş oldu. Aşının getireceği bloklama, havaların ısınmasıyla birlikte insanların kapalı ortamdan açık havaya çıkmaları vaka sayında azalmaya yol açacaktır. Tabii bunun için maske, mesafe ve hijyen olmazsa olmazlarımız. Halkımız kurallara uydukça nisanda üçüncü dalga olmasını beklemiyorum” diye konuştu.

‘RİSK BİTMEDİ'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen ise İstanbul’daki riskin bitmediğine dikkat çekerek, şu tespitlerde bulundu: “Normalleşmeyle eski günlere dönersek üçüncü dalgayı görebiliriz. Aşılamada arzu edilen noktada değiliz. İşin ekonomik, sosyal boyutu olduğunu hepimiz biliyoruz.

Yöneticiler hepsini değerlendirip karar veriyorlar ancak vatandaş olarak kurallara kesinlikle uymamız lazım. ‘Sıkıldık, bunaldım, para kazanmamız lazım’ diyen olur, fiziki mesafe ve maskeden taviz verilirse yeni dalga, yeni kısıtlamalar gelir.”

‘RENGE ALDANMAMAK LAZIM'

Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Vedat Bulut, yeni normalleşme sürecinde kuralların gevşeme ve rehavete kapılması durumunda nisan ayında günlük vaka sayısının 50 bine, Kovid-19 nedeniyle ölüm sayısının da 250’ye çıkabileceği uyarısında bulundu:

“Bir yandan ekonomik kaygılar ve işsizlik gibi büyük sorun yaşanıyor ancak en ufak gevşeme mevcut tabloyu daha kötü duruma getirebilir. Maske, mesafe ve mekanlardaki yüzde 50 doluluk kuralına mutlaka uyulması gerekiyor. ‘Bizim şehrin haritası mavi, rahatız’ diyen olursa iki hafta içerisinde vaka patlamaları yaşanır.”

‘ZAMANLAMA UYGUN DEĞİL'

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, yeni normalleşme sürecinin erken olduğunun altını çizerek tespit ve uyarılarını şöyle sıraladı: “Son bir hafta öncesine kadar dünya genelindeki vaka sayılarında azalış vardı. Ancak son 7 gündür ABD, Avrupa, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Asya’da vaka sayılarında ciddi artış başladı.

Mutant virüsler ve tedbirlerdeki gevşemeye bağlı vaka artışı söz konusu. Bu açıdan normalleşmenin zamanlaması Türkiye açısından uygun değil. Kovid-19’un ekonomik faturasından en çok esnafımız etkileniyor fakat 3 hafta sonra İstanbul ve birçok şehirdeki vaka sayılarında ciddi artış görebiliriz. Bu saatten sonra herkes dikkatli hareket etmeli.

Milliyet