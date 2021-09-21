Mehmet Dinçerler’in biyografisi magazin gündemini takip edenler tarafından merak ediliyor. İş yaşamında başarılı işlere imza atan Dinçerler, sevgilisi olan isimlerle de gündemden düşmüyor. İşte, Mehmet Dinçerler hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları…

MEHMET DİNÇERLER’İN BİYOGRAFİSİ

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur.

Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid’in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloris Jean’s Coffees 'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler, Gloria Jean’s’in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı’dır

MEHMET DİNÇERLER'İN SEVGİLİSİ KİM?

Mardin’de askerlik yaptığı öğrenilen ve Türkiye’de her zaman yeni yatırımlar yapmayı planladığını ifade eden Mehmet Dinçerler, aşk yaşamıyla da dikkat çekiyor. Önce Caner Asena Atalay'la adı anılan Mehmet Dinçerler, ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşadı. Mehmet Dinçerler son zamanlarda ise ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte.

Geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Meksika Tulum'a giden çiçeği burnunda sevgililer, kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra rotayı Ege'ye çevirmişti.

Çift, ilk olarak geceliği kişi başı bin 200 euro (12 bin TL) olan bir otelde iki gece konakladı. İkili, daha sonra iş insanının teknesine geçerek, Göcek koylarını dolaştı. Dört günlük kısa tatil yapan ikili, daha sonra İstanbul'a gitti.

Instagram hesaplarından ayrı ayrı fotoğraf paylaşan çiçeği burnundan çiftten Hadise, sevgilisine verdiği pozu, İspanyolca "Bu gülümseme benim ama sebebi sensin" mesajını yazmıştı.

İş insanı Mehmet Dinçerler de Tulum'da konakladıkları otelin balkonundan Hadise'ye sırtı dönük poz vermiş, bu kareyi takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti.