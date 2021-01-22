AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi. Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi.

DHA







