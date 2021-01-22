Siyaset Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Siyaset

Mehmet Muş'tan yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeni askerlik düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2021, Cuma 12:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yargı reformu üzerinde çalıştıklarını ve belli bir noktaya geldiğini bildirdi. Mehmet Muş, uzman erbaşların yaş haddinin 55 olarak belirleneceğini içeren bir kanun teklifi vereceklerini açıkladı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Muş, "Bugün 44 maddelik Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili yasa teklifimizi Meclis Başkanlığına sunuyoruz. Askerliğini yapmayan milletvekilleri dönem sonunda bu görevleri ifa edecekler" dedi.

DHA


İlgili Haberler
Askerliğimi ödemenin avantajı olur mu?Askerlik borçlanması emekli aylığımı artırır mı?


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Sözde müttefik söylemi
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kamplaşmanın dışında kalabilmek...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
İki tuhaf demeç
Rauf Tamer
Hakan Çelik
“Sözde müttefik!”
Hakan Çelik
Erkut Can
Size sıra gelirse mutlaka aşı olun
Erkut Can
Murat Gülderen
Karantinada stresi alan uygulamalar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Soylu: PAK göreve hazır