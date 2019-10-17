Mehmetçiğe bir selam da THY’den

Uçuş ekibi İstanbul Havalimanı ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi.

A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)