Mehmetçiğe bir selam da THY’den

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medyadan başlattığı ’Barış Pınarı Harekatı için selam dur’ kampanyasına Türk Hava Yolları(THY) da katıldı

17 Ekim 2019, Perşembe 19:58 Son Güncelleme:
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Mehmetçiğe bir selam da THY’den

Uçuş ekibi İstanbul Havalimanı ekip terminalinde bir araya gelerek asker selamı verdi. 

A milli futbol takımı oyuncuları başta olmak üzere çeşitli branşlarda, uluslararası arenada mücadele eden Türk sporcuların da destek olduğu kampanyaya sosyal medyadan binlerce vatandaş selam göndererek katılıyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL (DHA)

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