Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Müjde Ar’ın kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Mehtap Ar akciğer kanseri tanısıyla 2018 yılından bu yana tedavi görüyordu. Bir süredir yoğun bakımda olan Mehtap Ar 64 yaşında vefat etti. Mehtap Ar bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Aile yakınları ve dostları ünlü isme son görevini yapmak için Zincirlikuyu Camii'nde bir araya geldi.

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'DAHA SONRA BİR ANMA GECESİ YAPACAĞIZ'

Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamada, 'Bütün arkadaşlarımıza mesaj attık. Açıklamada bulunduk, biliyorsunuz son zamanda yükselen vaka sayısından dolayı dostlarımızı korumak amacıyla daha sonra bir anma gecesi yapacağız. Dostlarımızı oraya bekliyoruz. Tarihi şu an belli değil' dedi.

‘Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, 'Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek’ ifadelerini kullandı.

MEHTAP AR KİMDİR?

Mehtap Ar, 6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya geldi. Ünlü şarkı sözü yazarı Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘nın (Ebrem) kızıdır. Müjde Ar üç yaşındayken Aysel Gürel ile baba Vedat Akın (Ebrem) ayrıldı. Ayrıldıklarında annesi Mehtap Ar’a hamile idi. Mehtap Ar ablası Müjde Ar ile birlikte dedesinin yanında büyüdü.

2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı. Mehtap Ar, ilk evliliğini 17 yaşında tiyatrocu biri ile yaptı. Kısa sürede boşandı. Mehtap Ar’ın ikinci evliliğinden Söz Ar adında bir oğlu vardır.







