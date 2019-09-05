Meksika'da okulda skandal!
Meksika'da bir okulda yaşananlar herkesi şoke etti. Bir öğretmenin öğrencilerin kopya çekmesini engellemek için yaptığı şey dünyada gündem oldu...
Meksika’nın Tlaxcala eyaletindeki okulda bir öğretmen, öğrencilerin sınavda kopya çekmemesi için görülmemiş bir ‘önlem’ aldı. Öğrencilerin başlarına sınav sırasında karton kutu geçirildi. Sınıfın fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından veliler büyük tepki gösterdi.
Luis Juarez Texis isimli öğretmenin görevden alınması için yapılan şikayet üzerine okul yönetimi, “Öğrencilerin rızası alındı” diye savunma yaptı.