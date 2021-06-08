Magazin Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

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Melek Baykal: Takipçi uğruna beni öldürüyorlar

Usta oyuncu Melek Baykal, hakkında ölüm dedikodusu yayan sosyal medya sayfalarıyla ilgili yasal işlem başlatmak için avukatına talimat verdi.

08 Haziran 2021, Salı 13:29 Son Güncelleme:
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Sosyal medya platformlarında hakkında sahte ölüm haberi çıkan oyuncular kervanına Melek Baykal da katıldı. Usta oyuncu, sevenlerini korkutan bu haberleri yayınlayanlara dava açma kararı aldı.

Baykal, kararını takipçilerine şu mesajla duyurdu:

“Sevgili takipçilerim, ‘Melek Baykal vefat etti’ haberiyle kanalına abone toplamaya çalışan vicdansız, insanlıktan uzak birçok YouTube sayfası mevcut. Avukatım Bilal Küçükşengün asılsız haber yapan mecralarla alakalı hukuki süreci başlatacak. Sağlığım çok şükür çok iyi. Sizleri çok seviyorum.”


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