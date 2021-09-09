Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü! Damla Çakıroğlu ile evlendi
Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.
09 Eylül 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'yla evlendi. Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katıldı.
Çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.
EDA ERDEM DÜNDAR'A JEST
Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez üst üste en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem'e üstünde '4' rakamı bulunan bir pasta ikram edildi.