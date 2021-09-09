Basketbol Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü! Damla Çakıroğlu ile evlendi

Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü! Damla Çakıroğlu ile evlendi

Basketbol

Melih Mahmutoğlu'nun mutlu günü! Damla Çakıroğlu ile evlendi

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen voleybolcu Damla Çakıroğlu ile hayatını birleştirdi.

09 Eylül 2021, Perşembe 23:58 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'yla evlendi. Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.

EDA ERDEM DÜNDAR'A JEST

Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez üst üste en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem'e üstünde '4' rakamı bulunan bir pasta ikram edildi.

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