Fenerbahçe Beko'nun kaptanı Melih Mahmutoğlu, bir dönem Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda forma giyen Damla Çakıroğlu'yla evlendi. Çiftin mutlu gününe sarı-lacivertli camianın önemli isimleri katıldı.

Çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç, Zeljko Obradovic, Volkan Demirel ve Eda Erdem Dündar yaptı.

EDA ERDEM DÜNDAR'A JEST

Avrupa Şampiyonası tarihinde 4 kez üst üste en iyi orta oyuncusu seçilen Eda Erdem'e üstünde '4' rakamı bulunan bir pasta ikram edildi.



