Melike Taner kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Melike Taner birkaç gündür Dominik Cumhuriyeti'nden paylaşımlarda bulunuyordu. Bu paylaşımlar da aşk dedikodularını doğurdu. Çıkan haberler Acun Ilıcalı ile Melike Taner'in aşk yaşadığı yönündeydi. Acun Ilıcalı bu iddiaları Instagram hesabından yalanladı. Bu gelişmelerin ardından Ilıcalı iddiaları yalanladı.

MELİKE TANER KİMDİR?

Melike Taner, 01 Ağustos 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Fiziğiyle dikkat çeken güzel manken, son günlerin internet üzerinden araştırılan isimleri arasında yer aldı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılığıyla tanınan Melike Taner, geçtiğimiz yıllarda sokak hayvanlarına destek amaçlı sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Melike Taner, daha önce yaptığı bir açıklamada, yaz aylarında sokak hayvanlarına yardım etmek üzere defileler düzenlenen bir projede yer alacağını ve gelirinin tamamının sokak hayvanlarına bağışlanacağını bildirmişti.

Kendisine ait bir blogu bulunan Melike Taner, moda üzerine yazılarına devam etmektedir.