Melis Sezen, Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz’de canlandırdığı Derin karakteriyle son zamanlarda adından sıklıkla söz ettiriyordu. 47. Pantene Altın Kelebek ödülleri gecesinde de yıldızı parlayan isimler arasında yer aldı ve ödülünü almak için sahneye çıktı. Oldukça heyecanlı olduğu görülen Melis Sezen’in hangi dizilerde oynadığı ve kaç yaşında olduğu da TV izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı…

MELİS SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de dünyaya geldi. Anne tarafı Selanik, Yunanistan göçmeni, babası Arnavut, Makedonya göçmeni olan Melis Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor ve güzel oyuncunun bir erkek kardeşi var.

Lise eğitimini Selimpaşa Atatürk Anadolu Lisesinde tamamlayan Melis Sezen, ailesinin tiyatroya başlamasında destek olduklarını, bir başka röportajında ise annesinin oyunculuğa ilgisini fark edip kendisini Müjdat Gezen Sanat Merkezine yazdırdığını ifade etti.

Drama eğitimine 12 yaşında başlayan Sezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezinde de bir yıl boyunca tiyatro eğitimi aldı. Ardından Silivri’de Ali Solmaz Tiyatrosu’nda Cümbüş-ü Hospital adlı oyunda rol aldı. Akademik eğitimine de devam eden Sezen, Koç Üniversitesinde Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. 2016-17 yılları arasında Hayat Bazen Tatlıdır isimli diziyle birlikte televizyon dünyasına ilk adımını attı.

Melis Sezen, 2017-18 yılları arasında Siyah İnci dizisinde "Ebru" karakterini canlandırdı, 2018 yılında ise sinemaya bağımsız filmlerle giriş yaptı. Rol aldığı ilk film Dünya Hali olurken, ikinci film ise Tilki Yuvası oldu.

Bağımsız filmlerden sonra ilk ciddi rolünü Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesini anlatan Bizim İçin Şampiyon filmiyle yaptı. 2019’da Leke dizisinde "Yasemin" karakteri ilk başrolü oynadı. Sonrasında “Sevgili Geçmiş” dizisinde yine başrol olan "Deren" karakterini canlandıran Melis Sezen, 2019 yılının sonunda Mucize 2: Aşk filminde "Beren" karakterini canlandırdı.

2019 yılında IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e giren Melis Sezen, 2020 yılında İstanbul’un işgali, Meclis-i Mebûsan’ın dağıtılması, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki Kuvâ-yi Milliye hareketi ve Ankara’da yeni bir meclisin kuruluş süreçlerini anlatan Ya İstiklal Ya Ölüm isimli tarihî mini dizisinde başrol olan "Nazan" karakterini canlandırdı.

Melis Sezen son olarak Kovala adlı sinema filminde rol aldı. Filmin vizyon tarihi 17 Nisan 2020 olarak açıklandı; fakat koronavirüs salgını nedeniyle film vizyona girmedi ve ertelendi.

2020 Ekim ayından bu yana Caner Cindoruk ve Cansu Dere ile birlikte Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol karakterlerden birini canlandıran güzel oyuncu, 2021'de Netflix'te yayınlanan, başrolünde Burcu Biricik'in olduğu Fatma dizisinde "Hayat Kadını" karakterini canlandırdı.







