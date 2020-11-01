Melisa İmrak: Güzellik ve fizik tek başına yetmez

Melisa, son birkaç gündür herkes seni konuşuyor. Ne hissediyorsun?

Hem çok mutluyum hem de heyecanlıyım. Bu, çok istediğim bir şeydi. Açıkçası hiç beklemiyordum, yaşımdan dolayı seçmezler diye düşünüyordum ama seçtiler. Çok aşırı mutlu oldum, başta inanamadım. (Gülüyor)

Nasıl karar verdin yarışmaya katılmaya?

Zaten çok küçük yaşlarımdan itibaren en büyük hayalim model ve oyuncu olmaktı. “Sanki şimdi yaşın çok mu büyük?” diyeceksiniz, değil elbette ama kurduğum hayal gerçekleşti neticede.

BASKICI DEĞİL DESTEKLEYİCİ BİR AİLEM VAR

Ailen yarışmaya katılma kararını nasıl karşıladı?

Annem böyle bir yarışmanın olduğunu öğrenmiş, ben de en azından şansımızı deneyelim istedim. Ailem hep yanımdaydı ve bu konuda beni desteklediler. Hep arkamda oldular. Annem her yere benimle birlikte geldi. Ailem en büyük şansım.

Yaşın küçük olduğu için karşı da çıkabilirlerdi...

Evet, baskıcı ve çocuğunu kısıtlayan ebeveynler olmak yerine destek olan aile olmayı tercih ettiler. Böyle olunca ben de rahat bir şekilde kendimi ifade edebildim. Asla onlardan bir şey gizlemedim. Modern, anlayışlı ve sevgi dolu bir annem ve babam var. Mesela başvuruları yaptığımızda çok tedirgindim yaşımdan dolayı. 18 yaşın altındaysanız belge ile giriliyor ama noter imzalı belgemiz olduğu için rahattım.

Nasıl bir çocukluk geçirdin? Büyüdüğün ortamı anlatır mısın?

Annem Azeri, Babam Türk ve İstanbullu. Bir ağabeyim var. İstanbul’da doğdum büyüdüm ve hep burada yaşadım. Her daim mutlu ve neşeli bir çocuktum. Mutlu bir ailenin içinden geldim. Zaten mutlu ailelerde büyüyen çocuklar mutlu oluyor genelde. Ben böyle düşünüyorum.

Annen ve baban birlikte mi?

Hayır, ayrılar ama bu durum beni çok etkilemedi çünkü bunu bana hiç yansıtmadılar. Ayrıyken bile o sıcak aile ortamını sağlayabiliyorlar. Ne annemden ne de babamdan mahrum kalıyorum. Çok iyi anlaşıyorlar. Eş olarak anlaşmasalar da çok iyi iki dost olmayı başardılar. Her zaman benimle ilgili konularda ortak karar alırlar, konuşurlar.

NE OLURSA OLSUN EĞİTİMİMDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİM

Yarışmadan sonra hayatın çok değişebilir, bu seni korkutuyor mu?

Ben bunu göze aldım. Hayatım değişecek ama eğitimim hiçbir zaman değişmeyecek. Eğitimime devam edeceğim. Okulumu asla aksatmayacağım. Buna ben de ailem de çok önem veriyoruz. Ne olursa olsun, bundan asla taviz vermeyeceğim. Şu an lise ikinci sınıftayım. Yani yeni sisteme göre 10’uncu sınıfta oluyorum. Anadolu Lisesinde okuyorum.

Devlet okulu mu?

Hayır, ilkokuldan bu yana hep özel okula devam ediyorum. Derslerim de çok iyi.

OKUL ARKADAŞLARIMA YARIŞMAYA KATILACAĞIMDAN BAHSETMEDİM

Okulda sevilen bir öğrenci misin?

Sevilirim, kimseyle problemim olmaz. Kavgacı biri değilim zaten. Mesafeliyimdir. Birkaç yakın arkadaşım vardır. Ama onun dışındakilerle de aram iyidir hep. Ben, yarışmaya katılacağımı okuldan kimseye söylememiştim. İnsanlar kendileri öğrendi sosyal medyadan. İnanmayıp “Doğru mu?” diye soranlar oldu. Bazıları çok gurur duyuyor benimle. Herkes çoğunlukla arkamda.

GÜZELLİĞİMDEN ZİYADE FİZİĞİM KONUŞULUR ÇÜNKÜ BOYUM 1,80

Güzelliğinle okulda zaten fark ediliyorsundur…

Elbette ama güzelliğimden ziyade genelde benim fiziğimi konuşurlar. Boyumun çok uzun olmasını konuşuyorlar. 1,80’nim çünkü.

Sokakta gezerken de çok ilgi çekiyorsun bu durumda…

Yani olabilir ama ben çok ilgilenmem. Konsantrasyonum tamamen derslerimde. Boş zamanlarımda bolca kitap okurum. Sosyal arkadaş çevrem de beni çok sever. İkisini iyi ayarlarım. Zaten daha 15 yaşındayım, gece hayatım falan yok tabii.

EN İYİ EĞİTİMİ ALDIKTAN SONRA OYUNCU OLACAĞIM

Geleceğe dair nasıl hayallerin var?

Modellikte ülkemi yurt içi ve yurt dışında çok iyi temsil etmek isterim. Okulumu da iyi derece ile bitirmek istiyorum. Aynı zamanda oyuncu olmak istiyorum. Oyunculuk için de iyi bir eğitim almak gerekiyor. Modellik yaparken oyunculuk eğitimi alacağım. En iyi, en kaliteli eğitimleri aldıktan sonra oyuncu olacağım.

Bugün bile teklifler gelebilir sana...

Gelen tekliflerin niteliğine bakmak lazım... Oyunculukta eğitim önemli... Ne yaparsam yapayım, en iyi şekilde yapmak isterim. Ben kendimi bildim bileli hem model ve oyuncu olmak istemişimdir. Bunun için de bence eğitim çok şart!

HAYATIM BOYUNCA KENDİ AYAKLARIMIN ÜZERİNDE DURMAK VE KENDİ PARAMI KAZANMAK İSTİYORUM

Daha çok küçüksün. Bazı kişiler hayata erken atılıp sonra hayat koşulları değişince mesleklerini bırakıyorlar. Sen hep çalışmaya devam etmek istiyor musun?

Ben her zaman kendi ayaklarımın üzerinde duracağım. İleride eşim olabilir ama o da zaten bana ve yaptığım işe saygı duyan, karakterli ve aşık olduğum biri olur. Onun maddi durumu ise beni hiç ilgilendirmez. Ben, her zaman kendi paramı kazanmak istiyorum. Zaten hiçbir zaman paraya pula ihtiyacım olmadı. Ailemin durumu iyi. Ben bu yarışmaya da para için değil hayalim olduğu için girdim. Elbette kendi ayaklarımın üzerinde durmak ve kendi paramı kazanmak isterim. Hiçbir zaman da bir erkeğe bağlı kalmak istemem.

İlerisi için kaygıların var mı? Ya başaramazsam gibi…

Çok yeniyim ve bu soruların hiçbirinin bende şu an yanıtı yok. Şu an sadece birinciliğin heyecanını yaşıyorum. Elbette kalıcı olmak için çabalayacağım ama önümde çok zaman var. Doğru yolda doğru izlerde yürümek lazım!

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMAYA GİRMEM

Arkadaş çevren ne dedi yarışmaya katılmana?

Kız arkadaşlarım da erkek arkadaşlarım da zaten çok güzel olduğumu vurguluyorlardı. Herkes çok destekledi. Ben kimseden kötü bir şey duymadım.

Ama sosyal medyada durum pek öyle değil. “Bu yaşta nasıl olur?” diyen de çok oldu …

Sosyal medyada hesabım var fakat çok aktif değilim. İyi yorumlar da kötü yorumlar da geliyor. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ve asla orada tartışmaya girmiyorum, kimseye cevap vermiyorum.

İNSAN KENDİNİ BEĞENMEZSE YAŞAYAMAZ

Artık tescillisin ama sen kendini güzel buluyor musun?

İnsan kendini beğenmezse yaşayamaz. Her insan güzeldir. Ama şunu belirtmek istiyorum. Ben bir güzellik yarışmasına katılmadım. İnsanlar sürekli güzelliği vurguluyor ama ben modellik yarışmasına katıldım. Ve modellikte güzellik çok ön planda değildir, ölçüt bu değil. Fiziğe bakarak alıyorlar.

O halde fiziğine güveniyorsun?

Güvenmesem böyle önemli bir yarışmaya girmezdim.

Vücut ölçülerin nedir?

Göğüs ve bel ölçüm ideal. 90-60 uyuyor ama kalçayı tam olarak bilmiyorum. O da sanırım 90’dır.

YAŞIMA RAĞMEN KENDİME GÜVENDİM ÇÜNKÜ HİÇBİR YERİMDE ESTETİK YOK

Yarışmadaki diğer insanlar yaşça senden büyüktü, ne hissettin?

Özgüvenim var ama orada daha önceden modellik yapmış insanlar da vardı benden deneyimli olanlar da… Ama ben yine de içimdeki umudu tamamıyla yok etmedim ve kendime güvenmeyi sürdürdüm. Çünkü benim hiçbir yerimde estetik yok. 15 yaşındayım hem, neyin estetiği? Saçımı hiçbir zaman boyatmadım. Hiçbir yerimde botoks, dolgu ya da benzeri başka bir işlem yok. Her yerim doğal. Bunun rahatlığı vardı. Tek kaygım yaşımdı. Ara ara güvenim gitti ama orada da devreye ailem girdi.

Annen ve baban ne iş yapıyor?

Babamın turizm şirketi var. Annem de fizik tedavi uzmanı ve aynı zamanda piyano öğretmeni.

ASLA ŞIMARIK DEĞİLİMDİR, BENİM BİR DURUŞUM VARDIR

15 yaşında bir kız çocuğu olarak sen kendini nasıl hissediyorsun?

Ben her zaman yaşımdan daha olgunumdur. Bunu çevrem de bilir. Pek yaşıtlarım gibi davranmam. Daha aklı başında davranırım. Asla şımarık değilimdir. Bir duruşum vardır. Güzellik ve fizik tek başına yetmez. Kendine güvenli, eğitimli ve ekonomik olarak bağımsız olmalıyız. Başkalarına muhtaç olmamalıyız, hiçbirimiz...

“Asla taviz vermem” dediğin şeyler var mı?

Yalandan asla hoşlanmam ve bu konuda taviz vermem.

YAŞIM KÜÇÜK OLSA DA AKLIM BÜYÜK ŞÖHRET BENİ DEĞİŞTİRMEZ

Artık istemesen de göz önünde olacaksın. Magazinde yer alacaksın...

Yaşım küçük olsa da aklım büyük. Bu tarz şeyler olabilir ama her şey kişinin elinde. Ben bunları göze aldım. Benim duvarlarım var ve ben yaşıma göre yaşamayı bilirim. Magazine malzeme olmak için magazinlik bir hayat yaşamanız lazım. Ben sadece işime konsantreyim. Özel hayat falan... Zaten bunları konuşmak için çoook erken. Böyle şeyleri konuşmaktan da hoşlanmam zaten.

Zamanla fikirlerin ve duyguların değişebilir...

Şöhret beni değiştirmez. Bugüne kadar ailem tek bir kötü hareketime şahit olmadı. Bugünden sonra da olmaz. Onları utandıracak bir şey yapmam. Ben dün de bendim bugün de benim yarın da ben olmaya devam edeceğim. Değişmem.

Geçtiğimiz günlerde Şevval Şahin bir programa katıldı ve sosyal medyada ciddi eleştiri konusu oldu. Haberdar mısın?

Evet, biliyorum. Takip ettim, üzüldüm de. Ama ben çok göz önünde, kameralar önünde bir şey yaşamam. Daha yaşım 15 yani. Ne yapabilirim ki? Partilere katılacak, düzenleyecek halim yok. Hali hazırdaki arkadaşlarımla görüşmeye devam edeceğim. Ne çevrem ne yaşantım değişecek.

AZRA AKIN’I VE ÇAĞLA ŞIKEL’İ ÖRNEK ALIYORUM

Rol modelin var mı?

Oyuncu olarak Binnur Kaya’yı çok beğeniyorum. Çok yetenekli ve başarılı. Modellerden Azra Akın, Çağla Şıkel, kendi ayakları üzerinde duruyorlar. hayatları çok düzgün ve mesleklerini iyi yapıyorlar. Onları örnek alıyorum.

KADINA ŞİDDET BENİ ÇOK AŞIRI ÜZÜYOR

Yaşına rağmen çevrende olup bitenlere hakim misin? Haberleri, gündemi takip eder misin?

Elbette! Üzücü birçok şey var. Haber izlemek bile istemiyorum. Mesela kadına şiddet beni çok aşırı üzüyor. Bu yüzden diyorum ya röportajın başından bu yana; kadının ekonomik özgürlüğü olmalı, kimseye muhtaç olmamalı.