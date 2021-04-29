Magazin Melisa Sözen haberi Instagram'dan duyurdu: Sağ salim geride bıraktık

Melisa Sözen haberi Instagram'dan duyurdu: Sağ salim geride bıraktık

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Melisa Sözen haberi Instagram'dan duyurdu: Sağ salim geride bıraktık

Kırmızı Oda dizisinde Alya karakteri ile gönüllere taht kuran Melisa Sözen Instagram hesabından paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımıyla birlikte sevgilisi ve kendisinin koronavirüse yakalandığı anlaşıldı.

29 Nisan 2021, Perşembe 21:25 Son Güncelleme:
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Ünlü Oyuncu Melisa Sözen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüsü atlattıklarını duyurdu. Uzun zamandır Mor Ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin ile birlikte olan Melisa Sözen, son olarak Kırmızı Oda dizisi ile ekrana gelmişti.

Melisa Sözen ve sevgilisi Harun Tekin ile birlikte koronavirüse yakalandıkları ve sağlıklarına kavuştukları ünlü oyuncunun bu paylaşımıyla ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu sevgilisi ile birlikte bir fotoğrafını paylaşarak şu notu düştü:

"Bu fotoğrafta görmüş olduğunuz ikili Covid’i sağ salim geride bıraktı 🧿 Canımız doktorumuz @hasmetpamuk başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür ederiz. Tüm hastalara acil şifalar diliyor ve bu günleri geride bırakmayı dört gözle bekliyoruz "


https://www.instagram.com/p/CONso-KJInq/?utm_source=ig_web_copy_link


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