Konser sonrası adını sır gibi sakladığı ve sevgilisi olduğu iddia edilen beyefendi ile el ele yürüyüş yaptı. Bu sırada ayağında çizmeleri vardı.

DONDU KALDI

Ama yürümekte zorlanınca çizmelerini çıkardı ve sevgilisine taşıttı. İkili otele girerken görüntülendi. Meltem Cumbul flaşların patlamasıyla dondu kaldı, arkadaşı da şaşırdı.

Oyuncu sorulara yanıt vermedi, ilk şoku atlattıktan sonra kahkaha atarak güldü.

POSTA/Ali KESER