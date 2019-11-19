Meltem Miraloğlu: Gerçekleri zamanı gelince anlatacağım

“Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım” diyen oyuncu, gerçekleri “zamanı gelince” anlatacağını söyledi:

“Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım.”

'İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim'

Yeni hayatından da bahseden Meltem Miraloğlu, “Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye’ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum” dedi. (Hürriyet)





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