Meltem Miraloğlu ve eşi Patrick hakkındaki iddialarda yeni gelişme

Ses sanatçısı Onur Akay, Meltem Miraloğlu’nun kendisinden 48 yaş büyük, 80 yaşındaki Amerikalı zengin bir adamla 10 gün önce gizlice evlendiğini duyurmuştu.

Dün de 'Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa' programının haberine göre, Meltem'in ne ailesinin ne de yakın çevresinin evlendiğini bilmediği, bu haberden sonra ailesinin baygınlık geçirip hastanelik olduğu ortaya çıktı.

'Yaş farkı umurumda değil' demişti

Daha sonra Meltem Miraloğlu, "Yaş farkı umurumda değil, bizimkisi ilk görüşte aşk. Onun çok genç bir kalbi var" şeklinde bir açıklama yapmıştı.

Önce evlat edindi sonra evlendi

Açıklamanın hemen ardından Onur Akay, Meltem'in Patrick tarafından önce evlatlık edinildiği sonra da Patrick'in Meltem'e aşık olduğunu ve ikilinin evlendiklerini açıklamıştı.

'Benim öyle bir babam yok'

Bugün ortaya çıkan detaylar ise şöyle: 80 yaşındaki Patrick'in oğlu babasını reddetti. Patrick'in oğlu, 32 yaşındaki cici anneyi kabullenemedi ve 'Benim öyle bir babam yok' dedi.

'Beni Hollywood starı yapacak'

Öte yandan Meltem Miraloğlu'nun abartılı bir şekilde sürekli Patrcik'e sevgi gösterisi yaptığı ve etrafına 'Biz Los Angeles'a' taşınacağız. Bana söz verdi, beni Hollywood starı yapacak' dediği ortaya çıktı.

Meltem Miraloğlu kendi nikahına beyaz kazağıyla gitmiş.

'Ölsem de Türkiye'ye dönmem'

Yakın arkadaşları da Meltem Miraloğlu'nun psikolojisinin bozuk olduğunu ve doğru kararlar veremediğini söylüyor. Türkiye'ye dönmesi için uğraşan arkadaşları ve ailesine Meltem Miraloğlu'nun cevabı şuymuş: 'Ölsem de Türkiye'ye dönmem. Beni o uçağa bindiremezsiniz.'

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