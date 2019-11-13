Meme estetiği ile ilgili merak edilenler

Op Dr Eser Aydoğdu, meme büyüklüğünü vücudu için yeterli bulmayan herkesin meme büyütme ameliyatı yaptırabileceğini söyledi. Aydoğdu, en sağlıklı meme büyütme yönteminin şu anki teknoloji ile silikon protezler olduğunu, dolgularla meme büyütmenin cerrahi bir işlem olmadığı için insanlara cazip geldiğini ancak uzun dönemdeki sorunları nedeniyle bu yöntemi pek tercih etmediklerini dile getirdi.

Şimdiye Kadar Kullanılan En Hafif Protez, B-lite.

Op. Dr Eser Aydoğdu, "En yeni teknoloji ile sunulan B-lite protezler şimdiye kadar kullanılan en hafif protezler. Özellikle meme dokusunu tamamen kaybetmiş veya büyük hacimli bir görüntü isteyen kişilerde hafifliği nedeni ile çok tercih ediliyor. Ve ayrıca meme cildi çok gevşek olup protez konulduğunda ciltle beraber sarkma oluşabilecek meme dikleştirme ameliyatlarında ağırlık yapmayacağı için de hastalarımız tarafından daha çok tercih ediliyor. B-Lite silikon jeli uzay teknolojinde kullanılan hacim olarak aynı ağırlık olarak hafif bir madde. Hafifliğini içindeki hava dolu küreciklere borçlu. Böylece protez boyutları çeşitlendirilirken içindeki silikon miktarı da azalmış oluyor."dedi.

Uygulanmasında bir değişiklik yok.

B-lite'in biz cerrahlar açısından diğer protezlerin operasyonundan farkı yok. Yine hastanın yapısına göre kas altı veya üstü, meme altı veya meme ucu kesisi yapılarak operasyonu gerçekleştirebiliriz. İyileşme süreci de klasik bir meme büyütme ameliyatında olduğu gibi.

Görüntü kalitesini Artırıyor.

Gelişmiş cihazlar her türlü silikonlu memede mamografi, mr ve ultrason sonuçlarını gösterir. Yeni teknoloji silikonlar ise içeriğindeki mikro kürelerle görüntüleme sonuçlarının kalitesini arttırır.

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