Meme estetiği sonrası iz kalır mı?

Göğüs bölgesindeki şekil bozuklukları ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Gelişen teknoloji sayesinde açılan küçük kesilerden operasyonlar yapıldığı için iz kalma ihtimali oldukça azalır.

İZ KALMAMASI İÇİN MEME İMPLANTININ YERLEŞTİRİLME YERİ ÖNEMLİDİR!

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı, meme dokusunun altına çeşitli implantların dikkatli bir şekilde yerleştirilerek yeniden şekillendirme ameliyatıdır. Bu işlem göğüslerin daha büyük, daha sert ve daha düz görünmesini sağlar. Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı genellikle ani kilo kaybı, hamilelik veya emzirme sonrası memenin hacmini ve şeklini eski haline getirmek için kullanılır.

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı meme hacmini ve simetrisini artırmanın etkili bir yoludur. Meme dokusunun altına yerleştirilen implantlar, hastaların daha dolgun ve çekici bir üst vücut imajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Meme implantları genellikle göze çarpmayan bir bölgeden yapılan küçük bir kesiden yerleştirilir. Bu kesilerde meme implantlarının yerleştirilmesi, cerrahın bakımı ve kişinin operasyon öncesi ve sonrası bakımı, operasyon sonrası iz kalmaması; pürüzsüz ve doğal bir görünüm elde edilmesi için çok önemlidir.

ÇEŞİTLİ KESİ YÖNTEMLERİ MÜMKÜNDÜR

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatı, kişinin durumuna ve beklentilerine bağlı olarak birçok farklı tekniği içerebilir. Genellikle bölgede ne kadar az düzeltme yapılması gerekiyorsa o kadar az kesi yapılır yani operasyon sonrasında kişide daha az iz kalır. Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatından sonra silikon bandaj kullanılması oldukça önemlidir. Bu bandajlar, cerrah kesiyi kapattıktan hemen sonra kullanılır.

Plastik cerrahide kesiler genellikle çok incedir. Yara iyileştikten kısa bir süre sonra, kesinin kenarında kırmızı kabarık bir çizgi görünebilir. Zamanla, yara izinin rengi önce pembe, sonra beyaz olmalı ve doku düzleşmelidir. Meme büyütme ve dikleştirme operasyonlarından sonra görülen izler çok koyu veya açık tenli kişilerde daha belirgin olma eğilimindedir.

Meme büyütme ve dikleştirme operasyonları, kesi içeren tüm operasyonlar gibi iz bırakır. Ancak izinizin görünürlüğü kişinin kontrol edebileceği bir durumdur. İyileşme süreci devam ettikçe dikişler kaçınılmaz olarak zamanla iyileşir.

OPERASYON SONRASI SÜREÇ İÇİN ÖNERİLER

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatından sonra kesi yerini temiz tutmalı, tayt giymeli ve ameliyat öncesi ve sonrasında doktorun talimatlarına kesinlikle uymalısınız. Bu talimatları dikkatli bir şekilde takip etmek iyileşme sürecini kolaylaştıracak ve görünür yara izlerinin azalmasına yardımcı olacaktır.

Ayrıca kişiler direkt güneş ışığına maruz kaldıklarında yara izleri daha belirgin hale gelebilir. Kişi her gün güneş kremi kullanmaya özen göstermelidir. Kesi tamamen iyileştikten sonra güneş kremi kullanılabilir ve iyileşme süresi tamamlanana kadar güneşten kaçınılmalıdır. Ameliyattan sonra kesi doğrudan güneşe maruz kalmasa bile güneşin ultraviyole (UV) ışınları kişinin gömleğine veya bikini üstüne nüfuz edebilir. Güneş kremi uygulamak, yara izlerinin güneşte kararmasını önlemeye yardımcı olabilir.

Meme büyütme ve dikleştirme ameliyatından sonra yara izini kaşımaktan, ovmaktan kaçınılmalıdır. Bronzlaşma, yara dokusunu koyulaştıracak ve yara izini daha görünür hale getirecektir. Ayrıca hastalar ameliyattan sonraki ilk altı hafta boyunca ağır cisimleri kaldırmaktan ve ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalıdır.

Op. Dr. İlsun Aka, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

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