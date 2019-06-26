Meme estetiğinde 3 boyut rahatlığı

Hızla gelişen teknolojinin yansımalarını gördüğümüz plastik cerrahide bu gelişmelerden en çok faydalanan operasyonlardan birisi de meme implant işlemleri. Gelişen görüntülü teknolojilerle ameliyat sonrasında nasıl bir değişiklik olacağını gören hasta, aynı zamanda yeni nesil implantlar sayesinde çok konforlu bir süreç geçirebiliyor.

HAFİF İMPLANTLAR HASTANIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDI...

Meme büyütme ameliyatları 60 yılı aşkın süredir uygulanan cerrahi müdahaleler. Yıllar içerisinde hem kullanılan yöntemlerde hem de kullanılan malzemelerde sürekli daha iyiye ve daha güzele doğru bir ilerleme var. Bugün artık 50 yıl önce kullanılan implantları kullanmıyoruz. Hatta son yıllarda implant seçenekleri arasına eklenen B-liteimplantlar gibi çok yeni ilerlemeler de mevcut. Bu implantlar daha önceden kullanılan implantlardan yaklaşık %30 a kadar daha hafifler. Böylece büyük implant isteyen hastalarımız için daha uygun bir çözüm sunuyorlar. Aynı zamanda yıllar içerisinde implantların ağırlığının oluşturduğu sarkıtıcı etkinin de azalmasını sağlıyorlar. Tabi ki daha hafif implantlar hastaların günlük aktivitelerde de daha rahat olmalarını sağlıyorlar.

3 BOYUTTU SİMÜLASYON İLE HASTALAR SONUCU AMELİYAT ÖNCESİ GÖREBİLİYOR...

Bir önemli gelişme de implant seçimi ile ilgili. Hastaların bu tarz estetik müdahaleler öncesi en çok endişeye kapıldıkları konu ameliyat sonrası nasıl görünecekleridir. Son yıllarda görüntüleme teknolojilerindeki gelişme bu konuda bize oldukça yardımcı oluyor. 3 boyutlu simülasyon uygulamaları ile hastalarımıza ameliyat öncesinde, ameliyat sonrasında nasıl görüneceklerini yüksek bir tutarlılıkla gösterebiliyoruz. Bu uygulamalar bize hangi büyüklükte ve şekildeki implantı kullanırsak nasıl bir sonuç alabileceğimizi ameliyat öncesinden gösteriyorlar.

İDEAL MEME İMPLANTININ YERLEŞTİRİLME TEKNİKLERİ

Hastalar tarafından en çok merak edilen unsurlardan biri de meme implantının nasıl yerleştirileceği... Herkes için doğru ve geçerli olan bir ideal teknikten bahsetmek mümkün değil. En doğru seçim, sizin beklentileriniz ve cerrahınızın sizin vücut yapınıza göre alacağı ortak karar doğrultusunda sağlanır. Meme büyütme operasyonu ile ilgili doğru seçimler yapılması gereken temel olarak 5 önemli nokta mevcut.

1- Meme büyütme ameliyatı için uygun olup olmadığınız

2- Operasyonun hangi kesiden yapılacağı

3- İmplantların hangi plana yerleştirileceği

4- Kullanılacak implantın fiziksel özellikleri

5- Kullanılacak implantın büyüklüğü

Bütün bu değişkenler doğru seçilirse başarılı bir sonuç elde edilebilir.

YAZ MEVSİMİNDE MEME BÜYÜTME AMELİYATI…

Meme büyütme operasyonunda dikkat edilmesi gerekenler yaz ya da kış mevsimi olsun tamamen aynıdır. Tek fark hastanın yazın güneş ışınlarından korunması gerekmektedir. Diğer bir konu implantın enfeksiyon kapmasının ciddi sonuçları doğurabileceği.Hastalara operasyondan sonra 4 hafta havuza girmemeleri önerilmektedir.

BU AMELİYATI DÜŞÜNEN KİŞİLERE TAVSİYELER...

İlk tavsiyem kriterleriniz arasında ameliyatın fiyatı en son sırada olmalı, her hastaya ayrı ve ince bir planlama gerektiren bu operasyon için ulusal ve uluslararası derneklerce tanınan plastik cerrahlardan destek alınmalıdır. Diğer tavsiyem ise her hastanın gerçekçi beklentiler içerisinde olması. O yüzden hasta cerrah ilişkisi çok önemlidir. Hastalar ile cerrahlar arasında ki paylaşım çok değerli.



