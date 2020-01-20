Meme estetiğinde kaygılar farklı

Kadınların %80’inden fazlasının göğüsle ilgili memnuniyetsiz olduğunu belirten Dilber şu bilgileri aktardı; "Kadınların %80’inden fazlasının memesinin şeklinden veya boyutundan memnun olmadığı yapılan araştırmalarda gösterilmiştir. Memenin büyüklüğü, küçüklüğü veya sarkıklığı başlıca şikâyetleri oluşturmaktadır. Memesinden memnun olmayan kadınların oranı bu kadar yüksek olmasına rağmen %90’ı bu şikâyetini göz ardı etmekte ve bir hekime başvurmamaktadır. Maalesef bu tarz problemlerin uygun cerrahi işlemlerle düzeltilebileceği konusunda insanlar yeterli derecede bilgi sahibi değil."

Op. Dr. Ahmet Dilber şunları açıkladı:

'Genç yaştaki kişiler de ameliyat oluyor'

Meme estetiğiyle ilgili gelen hastaların farklı nedenlerinin olduğunu belirten Dilber, “Meme büyütme ameliyatı için başvuranlar doğum ve emzirme sonrası veya yaş ile birlikte meme hacmi azalmış insanlar olduğu gibi, daha genç yaşlarda olup meme gelişimi tamamlanmış olduğu halde boyutunu yeterli bulmayan daha genç yaş grubundaki insanlar da olabilmektedir.

'Boyun ve sırt ağrılarına neden oluyor'

Meme küçültme için başvuran hastalarda ise sıklıkla başvuru nedeni boyun ve sırt ağrılarıdır. Yer çekimi etkisine bağlı olarak büyük memelerde yaş ile beraber ciddi sarkıklıklar meydana gelmekte ve bu durum kişinin vücut postürünü bozup ciddi boyun ve sırt ağrılarına neden olabilmektedir.

Boyutları normal olsa bile ilerleyen yaş ile birlikte yerçekimi etkisine bağlı olarak memelerde sarkıklıklar meydana gelebilir. Sarkıklıklar için de mastopeksi adını verdiğimiz ameliyatla meme başı ideal konumuna taşınabilmekte ve meme şekillendirilebilmektedir.

'Ameliyat süreleri ve teknikleri farklı'

Op. Dr. Ahmet Dilber, ameliyat süreleri ve tekniklerle ilgili şunları söyledi: “Meme büyütme ameliyatları yaklaşık 1.5-2 saat sürüp, hastalar ertesi gün taburcu olabilirken, meme küçültme ameliyatlarının süresi meme büyütme ameliyatlarına göre biraz daha uzundur. Yaklaşık 3-3,5 saat sürebilir ve meme küçültme yapılan hastalar da genellikle ertesi gün taburcu edilebilir. Hastaların operasyon sonrası yaklaşık 1 ay balensiz özel sütyen takması ve 1.5 ay spor yapmaması gerekir.

Meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler olsa da genellikle meme altından yaklaşık 4 cm’lik bir kesiyle özel olarak üretilmiş silikon protezler meme dokusu arkasına veya kas arkasına yerleştirilirken, meme küçültme ameliyatlarında meme başı çevresinden ve meme başından meme tabanına uzanan izler olabileceği gibi, ters T dediğimiz meme başı çevresinden meme tabanına vertikal olarak uzanan ve memenin vücutla birleşim yerinde horizontal olarak devam eden bir iz söz konusu olabilir. Bu izler uzun dönemde çoğunlukla belirsiz hale gelir ve hastaları rahatsız edici boyutta olmaz.

Emzirmeye engel değil

Dilber çoğu kadının merak ettiği emzirme konusunda ise şu bilgileri aktardı; “Meme büyütme ameliyatları sonrası emzirme açısından bir sorun olmamaktadır çünkü protezler meme dokusunun(hatta çoğunlukla kas dokusunun arkasında kalmaktadır). Meme küçültme ameliyatlarında da ameliyat öncesi çok aşırı büyük memeler söz konusu değilse genellikle emzirme bozulmamaktadır.

Memnuniyet oranı yüksek

Dilber son olarak “Meme ameliyatları memnuniyet oranının çok yüksek olduğu operasyonlardır. Hastalarımızın var olan şikâyetlerini göz ardı etmemesi ve şekil veya boyutla ilgili problemleri varsa bir plastik cerraha başvurup fikirlerini alması ve cerrahi yöntemlerle problemlerine çözüm bulabileceklerini konusunda farkındalıklarının artması gerekir.”