Molly isimli 41 yaşındaki kadına, 4'üncü evre meme kanseri teşhisi konulmuştu. Molly, ölmeden önce cinsel hayatını canlandırmak için mutsuz evliliğini bir kenara attı ve kocasını terk etti. Soyadı gizlilik nedeniyle saklanan Molly, hayatının son yıllarında en iyi arkadaşı ve aktris Nikki Boyer tarafından yapılan altı bölümlük bir podcastte cinsel deneyimlerini anlattı.Geçen yıl mart ayında vefat eden Molly, kayıtlardan birinde, 'Cinsel ilişki beni canlı hissettiriyor ve hastalıktan kaçmamı sağlıyor' dedi. Molly bir bölümde ise, 185'ten fazla talibinin olduğunu açıklamıştı. 20 yıl önce Molly ile oyunculuk sınıfında tanışan ve arkadaş olan Nikki, podcast fikrini öğle yemeği sırasında anlattı. Nikki, 'Burada bir hikaye var. Cinsellik ve hastalık nadiren birlikte tartışılır' dedi.

Ölmeden önce cinsel hayatını düzeltmek istedi

Molly 'Mutlu Sonlar' isimli ilk yayınında, 'Kanserden önce cinsel etkileşimde bulunmakta zorlanıyorduk. Kendi sorunlarım nedeniyle kocamı uzaklaştırmak için çok çaba harcadım. Kesin tanı konmadan önce cinsel hayatımı yeniden düzeltmek istedim sonra kanser ortaya çıktı' dedi.

Molly, libidosunu düşürmek için hormon terapisine girdi ancak bu onda tam tersi bir etki yarattı. Bunun üzerine telefonuna ilişki uygulaması indirdi ve fotoğraflarını ekleyerek taliplerini beklemeye başladı. Uygulamada 185'ten fazla talibi oldu Molly'nin.

Kanser teşhisinin ardından 15 yıllık mutsuz evliliğini bitiren Molly, kalan ömrünü bekar bir kadın olarak geçirmeye karar verdi.

Podcast yayınında Molly, biten evliliğinin ardından yaşadığı en ilginç cinsel deneyimleri ve komik hikayeleri anlattı. Molly, 'Kanser olmadan bunların hiçbirini yapacağımı sanmıyordum' diyor.

Nikki, Molly'nin yaşadıklarını New York Post'a anlattı. Nikki, 'Romantik randevular onun hayatta kalmasını sağladı. Vücudunu adeta geri kazanıyordu. Birini evine davet ederken eskisi kadar temkinli davranmıyordu' dedi.

İkilinin son kaydı, 11 Mart'ta yayınlanacak ve Nikki, bu yayınların insanlara ilham vereceğini umuyor.

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