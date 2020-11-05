Meme ucu hassasiyeti hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik, vücudunuzdaki östrojen ve progesteron hormonlarının seviyelerini etkiler. Bu hormonlar memeleri emzirmeye hazırlamada önemli bir rol oynar ve yaşayabileceğiniz birçok değişiklikten sorumludur. Hamilelikte meme de değişiklikler meydana gelmesi normaldir. Meme ucu hassasiyeti yaşayanlar ''Hamilelikte meme ucu hassasiyeti hamilelik belirtisi midir?'' sorusunun cevabını merak ediyorlar. Hamilelik döneminde memede meydana gelen değişiklikler hakkında haberimizin detaylarından bilgi alabilirsiniz.

Meme ucu hassasiyeti hamilelik belirtisi midir?

Östrojen, meme kanalı hücrelerinin büyümesini uyarır ve başka bir hormon olan prolaktin salgılanmasını sağlar. Prolaktin, göğüs büyümesini ve süt üretimini uyarır. Progesteron, memelerin bezlerinde süt üreten hücrelerin oluşumunu ve büyümesini destekler.

Doğumdan sonra östrojen ve progesteron seviyeleri düşer ve prolaktin seviyeleri yükselir ve laktasyon oluşmasına izin verir.

Hamilelik sırasında ve sonrasında göğüslerinizde hangi değişiklikleri beklemeniz gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

Göğüs değişiklikleri genellikle hamileliğinizin pozitif bir hamilelik testi için yeterince ilerlemeden önce başlar. Değişiklikler şunları içerebilir:

Göğüs şişmesi

Meme ucu hassasiyeti

Göğüslerinizde ağır his veya dolgunluk hissi

İlk trimesterde göğüsleriniz değişmeye ve ağırlaşmaya devam edecek.

İlk üç aylık dönemdeki değişiklikler

İlk üç aylık dönemde vücudunuzun kan hacmi büyüyen fetüsün gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak için artmaya başlar. Bu, göğüslerinizdeki damarların daha büyük, daha mavi ve daha görünür olmasına neden olabilir. Göğüsleriniz de boyut olarak büyümeye devam edecek. Aynı zamanda meme ucunda hassasiyet meydana gelecek. Ancak bu semptomlar genellikle hamileliğin ilk birkaç haftasında vücudunuz yaşadığınız hormonal değişikliklere uyum sağladığından kaybolur. Koltuk altlarınızda bir ağrı hissedebilirsiniz. Bu bölgede, Kuyruklu Spence adı verilen göğüs dokusu vardır.

Ayrıca meme uçlarınızdaki değişiklikleri de fark edebilirsiniz. Daha büyük ve daha hassas hale gelebilir ve areolanın koyulaştığını fark edebilirsiniz. Bu küçük, ağrısız yumrular antiseptik ve kayganlaştırıcı özelliklere sahiptir ve emzirmeyi desteklemeye yardımcı olur.

İkinci üç aylık dönemdeki değişiklikler

İkinci üç aylık dönemde östrojen seviyeleri yükselmeye devam eder. Süt kanalları geliştikçe göğüsleriniz ağır veya dolgun hissetmeye devam edecek ve büyüyen bedeninize uyum sağlamak için daha büyük bir sütyen almanız gerekebilir.

Göğüsleriniz değişmeye devam edecek ve kısa bir süre için yeni bir sütyen bedeninde olsanız bile, size uyan bir sütyen takmak daha rahat olmanıza yardımcı olacaktır.

Göğüsleriniz de ikinci trimesterin ilk birkaç haftasında kolostrum üretmeye başlayacaktır. Kolostrum anne sütünün ilk şeklidir. Vücudunuzun kolostrum ürettiğinin farkında olmayabilirsiniz veya bu sırada anne sütü sızıntısı yaşamaya başlayabilirsiniz. Kolostrumun çıkıp çıkmadığını kontrol etmek iyidir, ancak sizi erken doğumu tetikleyeceğinden meme ucunu aşırı uyarmaktan kaçının.

Üçüncü üç aylık dönemdeki değişiklikler

Vücudunuz doğum yapmaya hazırlanırken göğüsleriniz daha da ağırlaşacak ve daha yoğun hale gelecektir. Meme uçlarınız büyüyecek ve daha belirgin hale gelecektir. Ayrıca şekil değiştirebilirler. Meme uçlarınız ve areolanız önemli ölçüde koyulaşmaya devam edebilir.

Göğüslerinizdeki cilt büyüyen boyutlarına uyum sağlamak için gerilirken, kaşıntı veya kuruluk yaşayabilirsiniz. Eğer öyleyse, yapabileceğiniz en iyi şey o bölgeyi bir nemlendiriciyle nemlendirmek olacaktır. Ayrıca çatlaklar da fark edebilirsiniz.

Hamilelikte ne zaman süt üretmeye başlarız?

Bebeğinizin doğumundan sonra kısa bir süre göğüsleriniz kolostrum üretmeye devam edecektir. Kolostrum beslenme açısından yoğun ve antikorlarla doludur. Kolostrum üretimi durduğunda daha büyük miktarlarda sağacağınız anne sütünden daha kalın, daha koyu ve daha yapışkandır.

Hamilelik sırasında kolostrum sızabilir, ancak tüm hamile kadınlar sızıntı yaşamaz. Sızıntı yaşarsanız, bebeğinizin kolostrumunu "tükettiğiniz" konusunda endişelenmeyin. Hamilelik sırasında kolostrum sızdırmazsanız, bu da anne sütü kaynağınızın azalacağı anlamına gelmez. Her kadının vücudu hamileliğe farklı tepki verir.

Hamilelik sırasında sızıntı rahatsız edici olabilir. Emzirme pedlerini sütü emmek ve lekelerin veya ıslak noktaların giysilerinize sızmasını önlemek için sütyeninize yerleştirin. Pedler tek kullanımlık veya çevre dostu yeniden kullanılabilir çeşitlerde mevcuttur.

Mevcut göğüs ölçünüz ne olursa olsun, hamilelik ve emzirme sırasında göğüsleriniz büyüyecek ve değişecektir. Bu değişiklikler, süt üretiminizin nasıl olacağını veya emzirme yeteneğinizi göstermez.

Hamilelikte göğüslerde çatlaklar

Hamilelik sırasında göğüslerin yanlarında veya önünde çatlaklar oluşması alışılmadık bir durum değildir. Günde en az bir kez ve yatmadan önce iyi bir nemlendirici krem veya yağ kullanabilirsiniz. Hiçbir çatlak kremi mucize yaratmaz, ancak cildi nemli tutmak çatlakları azaltmaya yardımcı olabilir ve kuruluğu ve kaşıntıyı ortadan kaldırabilir.

Hamilelikten sonra göğüsler nasıl değişecek?

Hamilelik, göğüslerinizde dramatik değişiklikler yaratır. Doğumdan sonra göğüsleriniz anne sütü üretmeye devam ettikçe büyük kalacaktır. Göğüsleriniz aşırı derecede dolarsa veya ifade edebileceğinizden daha fazla süt üretirse, şişkinlik yaşayabilirsiniz. Emzirme veya pompa yapmak genellikle şişliği azaltmaya yardımcı olur.

Bazı kadınların göğüsleri, anne sütü üretmeyi bıraktıklarında orijinal boyutlarına ve şekline "geri döner". Diğerleri daha büyük kalır veya esnekliklerinin bir kısmını kaybeder. Bu değişiklikler, kısmen aşağıdakiler dahil birçok faktör tarafından belirlenebilir:

Emzirdiğiniz sürenin uzunluğu

Genetik

Hamilelik sırasında ve sonrasında kilo dalgalanmaları

Meme uçlarınız orijinal boyutlarına ve şekline geri dönebilir veya dönmeyebilir. Emzirmeyi bıraktıktan sonra zamanla renkleri daha açık hale gelecektir.