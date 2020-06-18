Memur virüse yakalandı, mahkeme karantinaya alındı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 6. Tüketici Mahkemesi kaleminde çalışan bir memurun covid-19 testi pozitif çıktı. Memurun hastalık taşıdığına dair bir belirti göstermediği ancak durumun öğrenilmesi üzerine dün sabah mahkemenin iki hakimi ve tüm kalem personeli idari izne çıkartıldı.

Hakimler ve memurların evlerinde karantinaya alındıkları öğrenildi. Olayın ortaya çıkmasının hemen ardından hakimlerin odaları, duruşma salonu ve mahkeme kalemi dezenfekte edildi.

Mahkemenin duruşma salonu ve kaleminin kapısına, "Covid19 salgını nedeniyle mahkememiz karantina altına alınmıştır. Duruşmalar yapılmayacaktır" yazısı asıldı.

Öte yandan, kontrollü sosyal yaşama geçişin ardından duruşmaların başladığı ve kapısında kuyrukların oluştuğu İstanbul Adliyesinde bugün yoğunluk azalmaya başladı. Adliye girişindeki güvenlik görevlileri ve memurlar, megafonla duyuru yaparak, vatandaşların kontrollü şekilde binaya girmelerini sağlıyor.

AA



