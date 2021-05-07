Memurlarının dövme, piercing, sakal veya diğer vücut takılarına ne ölçüde izin verildiğine ilişkin düzenlemeler içeren yasada, dini ve ideolojik çağrışım içeren işaretlerin "memurun görevini tarafsız yerine getirmesinde nesnel olarak güven zedelemesine yol açması durumunda yasaklanabileceği ve kısıtlanabileceği" ifadesine dikkati çeken uzmanlar ve siyasetçiler, düzenlemeyle memurlara geniş çaplı başörtüsü yasağını getirebileceğini belirtiyor. İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici, söz konusu yasadaki ifadenin başörtüsünü de kapsayabileceğini belirterek, "Bu çok muallakta kalan bir olay.

Hükümet bunu hiç istişare yapmadan ortaya çıkardı. Normalde bir kanun tasarısı olduğu zaman derneklere ve muhatap olan insanlara gönderir ve fikirleri alınır. Ama burada öyle bir şey olmadı." dedi. Böyle bir girişimden herkesin çok geç haberdar olduğunu belirten Kesici, bundan sonra Müslümanlar olarak nasıl hareket edileceğinin konuşulması gerektiğini ifade etti.

Berlin Uyum Sorumlusu Katarina Niewiedzial, yasanın geniş çaplı başörtüsü yasağı için bir temel oluşturduğunu belirterek, "Bu yanlış bir sinyaldir. Bu özellikle Müslüman kadınların olası kısıtlamalardan etkilendiği anlamına geliyor. Dini bir kıyafetin tek başına nesnel olarak bir görevin tarafsız yerine getirilmesini tehlikeye atmaya uygun olacağı söylemini sorguluyorum.

Memurlar başörtülü veya örtüsüz olarak anayasaya yemin ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Alina Vick ise söz konusu yasanın devletinin ideolojik ve dini olarak tarafsız olması gerektiğini belirterek, "Bu somut olarak memurların hangi dine bağlı olduklarına bakılmaksızın elbette dini semboller ve eşyaları kullanmaya devam edebilecekleri anlamına geliyor. Dini kıyafetlerin ve sembollerin giyilmesi ancak bazı istisnai durumda yasaklanabilir." sözlerine yer verdi.

Sözcü, bu istisna durumlarına ilişkin örnekler vermedi. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyinden (KRM) yapılan yazılı açıklamada da İçişleri Bakanlığının İslam toplumu temsilcileriyle on yıldan fazla bir süredir diyalog içinde olmasına rağmen kendilerine yasa tasarısına katılmalarına yönelik hiçbir talebin gelmemesi eleştirildi. Yasaya göre memurların özellikle vücutlarının görünen kısımlarında yer alan kıyafet, takı, sembol ve dövmelere, ayrıca saç ve sakal şekillerine, güveni nesnel olarak zedelediği takdirde çalıştıkları kurum tarafından kısıtlama ya da yasaklama getirilebilecek.

AA