Menajerimi Ara dizisinde Dicle’nin Barış ve İrem için şüpheleri artıyor
Ay Yapım imzalı ‘Menajerimi Ara’nın 37. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Pazar akşamları Star TV ekranında yayınlanan dizinin ön izleme sahnesinde Dicle’nin (Ahsen Eroğlu) aklına Barış (Deniz Can Aktaş) ve İrem’in (Tuğçe Açıkgöz) eski sevgili olma ihtimali düşerken ne yapacağını bilemeyen Dicle, şüphelerini yakın arkadaşı Meral’le (Buse Sinem İren) paylaşıyor.
04 Mayıs 2021, Salı 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Pazar günleri keyifle izlenen ‘Menajerimi Ara’nın yeni bölümünden ön izleme sahnesi izleyiciyle buluştu. İrem’e duygularını döktüğü blog yazısını eski sevgilisine vermesini tavsiye eden Dicle, İrem ve Barış’ın montlarını tuttuğu sırada İrem’in yazısının yer aldığı kağıdın yere düştüğünü fark ediyor.
Hangi monttan düştüğünden emin olamayan Dicle, Barış’ın İrem’in bahsettiği eski sevgilisi olabilme ihtimaliyle karşı karşıya kalırken içini yiyip bitiren bu şüphesinden Meral’e bahsediyor. Kafası iyice karışan Dicle, Meral’in de önerisiyle sabredip işin aslını öğrenmek için beklemeye karar veriyor.
Barış Falay, Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş, Özge Borak ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘Menajerimi Ara’ yeni bölümleriyle her pazar akşamı saat 20.00’de Star TV’de ekranlara geliyor!
İlgili Haberler