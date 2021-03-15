Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı
Her hafta farklı ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı. Tiyatro sahnesinde anılan usta oyuncu dakikalarca ayakta alkışlandı.
15 Mart 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
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Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisi duygusal bir bölümle ekrana geldi.
RASİM ÖZTEKİN AYAKTA ALKIŞLANDI
Menajerimi Ara son bölüme konuk olan Sedef Avcı tiyatro sahnesine, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla çıktı. Dizi oyuncuları ise Rasim Öztekin'i ayakta alkışlayarak andı.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Türk sinemasının efsane isimlerinden Rasim Öztekin, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı, kalbinin durması sonucu hayata döndürülemedi. Öztekin, 10 Mart Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlandı.