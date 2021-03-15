Magazin Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı

Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı

Magazin

Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı

Her hafta farklı ünlü isimleri konuk eden Menajerimi Ara dizisi dün akşam 29. bölümüyle ekrana geldi. Sedef Avcı'nın konuk olduğu bölümde geçtiğimiz hafta yaşamını yitiren Rasim Öztekin de unutulmadı. Tiyatro sahnesinde anılan usta oyuncu dakikalarca ayakta alkışlandı.

15 Mart 2021, Pazartesi 11:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, Serhat Teoman, Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Menajerimi Ara dizisi duygusal bir bölümle ekrana geldi.

RASİM ÖZTEKİN AYAKTA ALKIŞLANDI

Menajerimi Ara son bölüme konuk olan Sedef Avcı tiyatro sahnesine, usta oyuncu Rasim Öztekin'in fotoğrafıyla çıktı. Dizi oyuncuları ise Rasim Öztekin'i ayakta alkışlayarak andı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Türk sinemasının efsane isimlerinden Rasim Öztekin, evinde geçirdiği kalp krizinin ardından apar topar hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma kaldırılan usta sanatçı, kalbinin durması sonucu hayata döndürülemedi. Öztekin, 10 Mart Çarşamba günü son yolculuğuna uğurlandı.

İlgili Haberler
Menajerimi Ara dizisinin konukları Şenay Gürler ve İbrahim Kutluay!Menajerimi Ara dizisinde sürpriz isim


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
Kendimize şans vermeliyiz
Filiz Özkol
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Toksik bir evliliği gösteren 10 işaret
Mehmet Coşkundeniz
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Bu çağ kadınların yüzünü güldürecek
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Chloe Loughnan'ın aklı İtalya’da kaldı