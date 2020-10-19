Magazin Menajerimi Ara oyuncuları Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu’ndan stalk itirafı!

Menajerimi Ara oyuncuları Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu’ndan stalk itirafı!

Magazin

Menajerimi Ara oyuncuları Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu’ndan stalk itirafı!

Menajerimi Ara dizisindeki uyumlarıyla, son dönemin gözde dizi çifti olarak gösterilen Denizcan Aktaş ile Ahsen Eroğlu’ndan stalk itirafı geldi.

19 Ekim 2020, Pazartesi 11:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Menajerimi Ara dizisinin Dicle’si Ahsen Eroğlu ve Barış’ı Denizcan Aktaş, Onedio’nun YouTube kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtlarken, sempatik tavırlarıyla trend oldular.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Bu da kimmiş diye baktım'

"Partner olacağınızı öğrendiğinizde tepkiniz ne olmuştu?" sorusunu Ahsen Eroğlu, "Ben Denizcan’ı stalkladım. Bu da kimmiş diye baktım. Dedim; ‘iyi’ Kimle oynayacağını bilmen gerekiyor. Bir arkadaşım bundan sonraki işimde Denizcan ile oynayacağımı söylemiş. Ben hatırlamıyorum ama arkadaşım duyunca ‘Ben demiştim işte diye delirdi filan" şeklinde yanıtladı.

Denizcan Aktaş da partnerinin kim olduğunu merak edip onu google’dan daha sonra sosyal medya hesaplarından araştırdığını açıkladı.


İlgili Haberler
Menajerimi Ara Beren- Yaprak Medine kimdir?Menajerimi Ara dizisinin Dicle'si kimdir? Ahsen Eroğlu’nun 22 sevdası nereden geliyor?Menajerimi Ara dizisi Twitter gündeminde


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
19 Ekim 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Kıvanç Tatlıtuğ dönüyor ama sakin olun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Sabancı Ailesi dizi oluyor
Sercan Yaşar
Yasemin Candemir
Tembel kızlar için cilt bakım tüyoları
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şeyma Subaşı: Bu noktaya gelmek kolay olmadı