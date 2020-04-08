Et ile pirincin enfes birleşimiyle ortaya çıkan mengen pilavı tarifi oldukça kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için mengen pilavı tarifi arıyor ya da mengen pilavı nasıl yapılır merak ediyorsanız "Mengen pilavı tarifi, mengen pilavı nasıl yapılır" haberimize bir göz atın.

Mengen pilavı tarifi

Mengen pilavı malzemeleri

500 gram pirinç

250 gram kuzu kuşbaşı et

2 soğan

3 domates

200 gram mantar

1 demet dereotu

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram ceviz içi

8 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Mengen pilavı yapılışı

Pirinci ılık tuzlu suda 1 saat bekletin. Birkaç kez yıkayıp süzün. Soğanları kıyın, domatesleri soyup küp küp doğrayın. Mantarları temizleyip ince ince dilimleyin. Dereotunu yıkayıp kıyın. Tereyağının yarısını tencerede eritip soğanı pembeleştirin. Eti ilave edin, suyunu salıp çekinceye kadar kavurun. Mantar ve domatesi ekleyip karıştırın. Birkaç dakika kavurup suyunu ilave edin. Üzerinde biriken köpüğü alarak yarım saat pişirin. Etler hafif yumuşayınca pirinç, tuz ve toz şekeri ilave edip kaynatın. Kısık ateşte 25 dakika pişirin ve ateşten alın. Kalan tereyağını tavada kızdırıp ateşten alın. Dereotu, kekik, karabiber ve cevizi ekleyip karıştırın. Pilavın üzerine döküp 10-12 dakika dinlenmeye bırakın. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek özenle harmanlayıp sıcak olarak servis yapın.