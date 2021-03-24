Merakla bekleniyordu! İşte isim isim AK Parti’nin yeni MKYK listesi…

Son dakika haberleri: Ankara'daki kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırıldı. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile yola devam edeceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. İşte AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler:

AK PARTİ MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI

1- Abdurrahim Fırat

2- Abdurrahman Kurt

3- Ahmet Büyükgümüş

4- Ahmet Gündoğdu

5- Ahmet Sami Ceylan

6- Alaattin Parlak

7- Ali İhsan Yavuz

8- Ayhan Salman

9- Ayşe Böhürler

10- Bayram Şenocak

11- Behiye Eker

12- Bekir Bozdağ

13- Belgin Uygur

14- Binali Yıldırım

15- Burhan Kayatürk

16- Burhan Sakallı

17- Bülent Tüfenkci

18- Büşra Paker

19- Cem Şahin

20- Cüneyt Yüksel

21- Çiğdem Karaaslan

22- Derya Yanık

23- Efkan Ala

24- Emine Zeybek

25- Emre Ete

26- Erkan Kandemir

27- Fatih Şahin

28- Fatma Aksal

29- Fatma Betül Sayan Kaya

30- Fatma Güldemet Sarı

31- Hacı Bayram Türkoğlu

32- Haluk İpek

33- Hamza Dağ

34- Hasan Sert

35- Hayati Yazıcı

36- İbrahim Halil Yıldız

37- İsa Sinan Göktaş

38- İsmail Cenk Dilberoğlu

39- Jülide Sarıeroğlu

40- Leyla Şahin Usta

41- Lütfiye Selva Çam

42- Mehmet Ali Zengin

43- Mehmet Kasım Gülpınar

44- Mehmet Nil Hıdır

45- Mehmet Özhaseki

46- Menderes Türel

47- Metin Bulut

48- Metin Külünk

49- Metin Tarhan

50- Murat Baybatur

51- Mustafa Köse

52- Mustafa Şen

53- Mustafa Yel

54- Mücahit Birinci

55- Numan Kurtulmuş

56- Nurcan Dalbudak

57- Nurettin Canikli

58- Orhan Miroğlu

59- Ömer Çelik

60- Ömer İleri

61- Özlem Zengin

62- Öznur Çalık

63- Resul Kurt

64- Seda Sarıbaş

65- Sevan Sıvacıoğlu

66- Sevgi Yiğit

67- Sumru Altuğ

68- Sunay Karamık

69- Şamil Tayyar

70- Şaziye Gündüz

71- Şebnem Koçakelçi

72- Tahir Akyürek

73- Tuba Vural Çokal

74- Türk İslam Karakoç

75- Vedat Demiröz

AK PARTİ MKYK YEDEK ÜYE ADAYLARI

1- Tamer Akkal

2- Mücahil Yanılmaz

3- Azmi Ekinci

4- Hikmet Ayar

5- Korkmaz Karaca

6- Ahmet Bilal Kıymaz

7- Vildan Polat

8- Halise Çiftçi

9- Arzu Silin Günaydın

10- Davut Coşkun Şiviloğlu

11- Işıl Kurnaz Baltacı

12- Emre Çalışkan

13- Melek Şimşek

14- Murat Çiçek

15- Emre Cemil Ayvalı

16- Sümeyye Bozkurt

17- Eyüp Gökhan Özekin

18- Fatih Çiftçi

19- Ali Arif Özzeybek

20- M. Belma Erdoğan

21- Nazan Aytop

22- Neslihan Cenk

23- Nesrin Ulema

24- Serpil Yılmaz

25- Sevde Sena Dağlı

26- Tuba Köksal

27- Aişe Nur Nacar

28- Mehmet Karabay

29- Harun Armağan

30- Kurtcan Çelebi

31- Ayşe Güliz Yılman

32- Mehmet Umur

33- Şevki Şar

34- M. Fatih Gök

35- Ahmet Fethan Baykoç