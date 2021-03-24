Merakla bekleniyordu! İşte isim isim AK Parti’nin yeni MKYK listesi…
Gelen son dakika haberine göre; AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin ardından AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer alan isimlerde belli oldu. İşte isim isim yeni MKYK listesi…
24 Mart 2021, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Ankara'daki kongrede, tüzük değişikliği ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) üye sayısı da artırıldı. MKYK üyelerinin seçiminin ardından, Merkez Disiplin Kurulu'nun seçimi, Genel Merkez Parti içi Demokrasi ve Hakem Kurulu'nun seçimi, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun seçimi yapıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Tüzük tadilatıyla 50 kişilik bir MKYK değil, şimdi 75 kişilik bir Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile yola devam edeceğiz’ ifadelerini kullanmıştı.
AK Parti’nin yeni MKYK listesinde yer alan isimler belli oldu. İşte AK Parti MKYK listesinde yer alan isimler:
AK PARTİ MKYK ASİL ÜYE ADAYLARI
1- Abdurrahim Fırat
2- Abdurrahman Kurt
3- Ahmet Büyükgümüş
4- Ahmet Gündoğdu
5- Ahmet Sami Ceylan
6- Alaattin Parlak
7- Ali İhsan Yavuz
8- Ayhan Salman
9- Ayşe Böhürler
10- Bayram Şenocak
11- Behiye Eker
12- Bekir Bozdağ
13- Belgin Uygur
14- Binali Yıldırım
15- Burhan Kayatürk
16- Burhan Sakallı
17- Bülent Tüfenkci
18- Büşra Paker
19- Cem Şahin
20- Cüneyt Yüksel
21- Çiğdem Karaaslan
22- Derya Yanık
23- Efkan Ala
24- Emine Zeybek
25- Emre Ete
26- Erkan Kandemir
27- Fatih Şahin
28- Fatma Aksal
29- Fatma Betül Sayan Kaya
30- Fatma Güldemet Sarı
31- Hacı Bayram Türkoğlu
32- Haluk İpek
33- Hamza Dağ
34- Hasan Sert
35- Hayati Yazıcı
36- İbrahim Halil Yıldız
37- İsa Sinan Göktaş
38- İsmail Cenk Dilberoğlu
39- Jülide Sarıeroğlu
40- Leyla Şahin Usta
41- Lütfiye Selva Çam
42- Mehmet Ali Zengin
43- Mehmet Kasım Gülpınar
44- Mehmet Nil Hıdır
45- Mehmet Özhaseki
46- Menderes Türel
47- Metin Bulut
48- Metin Külünk
49- Metin Tarhan
50- Murat Baybatur
51- Mustafa Köse
52- Mustafa Şen
53- Mustafa Yel
54- Mücahit Birinci
55- Numan Kurtulmuş
56- Nurcan Dalbudak
57- Nurettin Canikli
58- Orhan Miroğlu
59- Ömer Çelik
60- Ömer İleri
61- Özlem Zengin
62- Öznur Çalık
63- Resul Kurt
64- Seda Sarıbaş
65- Sevan Sıvacıoğlu
66- Sevgi Yiğit
67- Sumru Altuğ
68- Sunay Karamık
69- Şamil Tayyar
70- Şaziye Gündüz
71- Şebnem Koçakelçi
72- Tahir Akyürek
73- Tuba Vural Çokal
74- Türk İslam Karakoç
75- Vedat Demiröz
AK PARTİ MKYK YEDEK ÜYE ADAYLARI
1- Tamer Akkal
2- Mücahil Yanılmaz
3- Azmi Ekinci
4- Hikmet Ayar
5- Korkmaz Karaca
6- Ahmet Bilal Kıymaz
7- Vildan Polat
8- Halise Çiftçi
9- Arzu Silin Günaydın
10- Davut Coşkun Şiviloğlu
11- Işıl Kurnaz Baltacı
12- Emre Çalışkan
13- Melek Şimşek
14- Murat Çiçek
15- Emre Cemil Ayvalı
16- Sümeyye Bozkurt
17- Eyüp Gökhan Özekin
18- Fatih Çiftçi
19- Ali Arif Özzeybek
20- M. Belma Erdoğan
21- Nazan Aytop
22- Neslihan Cenk
23- Nesrin Ulema
24- Serpil Yılmaz
25- Sevde Sena Dağlı
26- Tuba Köksal
27- Aişe Nur Nacar
28- Mehmet Karabay
29- Harun Armağan
30- Kurtcan Çelebi
31- Ayşe Güliz Yılman
32- Mehmet Umur
33- Şevki Şar
34- M. Fatih Gök
35- Ahmet Fethan Baykoç