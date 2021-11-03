İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Siirt esnaf ziyareti sırasında bir vatandaşın "Burası Kürdistan" demesi üzerine sürdürülen tartışmalara dair konuşan Meral Akşener, "Siirt'te bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Niye şaşırıyorsunuz, bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. HDP, PKK ile arasına mesafe koymalıdır, diyoruz. Kürdistan söylemi kimin? Terör örgütünün. Dolayısıyla bu durumda bizim açımızdan şaşırtıcı bir şey yok.” dedi.

'SAYIN ÖCALAN' DEDİ, SONRA ÖZÜR DİLEDİ

"Sayın Bahçeli ile sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de sayın Soylu'nun da bu sistemin bir paydaşı olduğunu bu olayla öğrenmiş olduk" dedi.

Akşener, "Az önce konuşurken fark etmemişim, bir arkadaşım uyardı 'sayın Öcalan' demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan bile geçmez bebek katiline sayın demek." ifadelerini kullandı.