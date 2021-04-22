Magazin Meral Kaplan davayı kaybedince Seçkin Piriler'in evini bastı

Meral Kaplan davayı kaybedince Seçkin Piriler'in evini bastı

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Meral Kaplan davayı kaybedince Seçkin Piriler'in evini bastı

Oyuncu ve eski manken Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu arasındaki boşanma davası bitti. Mahkeme, çifti boşayıp 6 yaşındaki kızları Ela’nın velayetini babaya verdi. Meral Kaplan 200 bin lira tazminata da mahkum edildi. Duruşma sonrası bir zamanlar en iyi arkadaşı olan Seçkin Piriler’in evini basan Kaplan, “Senin yüzünden kızımı kaybettim. Şimdi mutlu musun?” diye bağırdı. Kaplan, Seçkin Piriler’in tüm WhatsApp yazışmalarını eski eşine verdiğini iddia ediyor.

22 Nisan 2021, Perşembe 07:54 Son Güncelleme:
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Meral Kaplan ile iş insanı Erhan Kanioğlu 2011’de nikah masasına oturmuştu. 2015’te de kızları Eda dünyaya gelmişti. Kaplan 2018’de ihanete ve şiddete uğradığını söyleyerek boşanma davası açmıştı. 2 milyon lira tazminat ile çocuğunun velayetini istemişti. Kanioğlu da karşı boşanma davası açmış ve Meral Kaplan’dan maddi-manevi toplam 1 milyon 50 bin lira tazminat talebinde bulunmuştu. Dava önceki gün sonuçlandı. Mahkeme 6 yaşındaki kızları Ela’nın velayetini baba Erhan Kanioğlu’na verdi. Meral Kaplan’ın tazminat isteğini reddetti. Üstelik eski eşine 200 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

MUTLU MUSUN SEÇKİN? 

Mahkeme çıkışı gözyaşlarına boğulan Meral Kaplan, “Şiddet gördüm ama ispatlayamadım. 6 yaşındaki çocuğum benden alındı. Bir de tazminat ödememe hükmettiler. Pes etmeyeceğim” dedi. Ardından soluğu kanlı bıçaklı olduğu, eski dostu Seçkin Piriler’in evinde aldı. Boşanma sürecinde Erhan Kanioğlu’na destek veren Seçkin’e şöyle bağırdı:

“Sana bir şey sormak için geldim. Benim kardeşim gibiydin. Kızımı kaybettim, şimdi mutlu musun?”


'BENİ KARIŞTIRMA LÜTFEN'

Meral Kaplan’ı kapıda gören Seçkin Piriler içeriden “Meral; inan ben bir şey yapmadım, hiçbir şey söylemedim. Koronayım, kapıyı açamıyorum. Beni karıştırma lütfen” karşılığını verdi.

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