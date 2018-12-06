Meral kaplan kimdir? Kaç yaşında?

Seçkin Piriler'le yaşadığı kavgayla bir anda magazin dünyasının gündemine oturan Meral Kaplan, boşanma arifesinde... Önceki gün annesini ve kardeşini dövdüğü iddia edilen Kaplan, şimdi de ayrılma aşamasında olan Kıbrıslı iş insanı Erhan Kanioğlu'nun ortaya attığı iddia ile gündemde... Kanioğlu eşi için "Boşanma davamız sürerken en az 4 sevgili değiştirdi" diye konuştu. Son zamanlarda gündemden düşmeyen Meral Kaplan hakkındaki bilgiler de bu vesileyle aratılmaya başlandı.

MERAL KAPLAN KİMDİR?

Meral Kaplan, 8 Nisan 1984 yılında Lüleburgaz’da dünyaya geldi. Lise eğitiminden sonra Trakya Üniversitesi’nde Turizm ve Otelcilik üzerine eğitim aldı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul’a geldi ve diksiyon eğitimi aldı. Ardından pek çok oyuncu koçuyla çalıştı. Özellikle 2006’da yayınlanmaya başlayan Sevda Çiçeğiisimli dizide canlandırdığı Nazan karakteri ile dikkatleri üzerine çekti ve tanınmaya başladı.

Süper Kulüp isimli programı sundu. Yıldız Çağrı Atiksoy, Ali Sürmeli, Atilla Olgaç, Kayra Senocak ve Barış Çakmak’ın başrollerini paylaştığı Yağmurdan Sonra isimli dizide Gülçin karakterini canlandırdı. 2009’da ise Adab-ı Muaşeret isimli filmde Yeliz karakterine hayat verdi. Sevda Çiçeği, En En Son Babalar Duyar, Ateşten Kağıtlar, Gecekondu gibi dizi ve filmlerde rol aldı. KKTC'li iş adamı Erhan Kanioğlu 2011’de evlendi.