7'den 70'e herkesin severek yediği mercimek köftesi tarifi, hem doyurucu hem de çok lezzetli bir tarif. Peki, mercimek köftesi nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız mercimek köftesi tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

MERCİMEK KÖFTESİ TARİFİ

Mercimek köftesi malzemeler

1,5 su bardağı kırmızı mercimek

3 su bardağı sıcak su

1,5 su bardağı ince bulgur

2adet kuru soğan

1 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

5 adet taze soğan

½ demet maydanoz

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

MERCİMEK KÖFTESİ YAPILIŞI

Bol suda yıkadığınız kırmızı mercimeği sıcak suda kaynatın.

Suyunu çekmeye yakın ince bulguru ekleyin, mercimeği ocaktan alın.

Üzerine ince bulguru ekleyin.

Kapağını kapattığınız tencerede ince bulguru şişmesi için mercimekle birlikte 15 dakika kadar bekletin.

Zeytinyağını bir tavada kızdırın.

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın ve tavaya aktarın.

Doğradığınız soğanları 5 dakika kadar kavurun.

Sırasıyla; biber salçası, domates salçası, tuz, pul biber ve kimyonu ekleyin.

Soğanlı karışımı 3- 4 dakika kadar kavurun.

Şişen bulgurlu ve mercimekli harca salçalı, soğanlı harcı ekleyin.

Taze soğanları ve maydanozu ince ince kıyın. Doğranmış yeşillikleri ilave edin.

Malzemeleri yoğurmaya başlayın.

Tüm malzemeyi özleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve avuç içinizde sıkarak şekil verin.

Servis tabağına aldığınız mercimekli köfteleri arzu ettiğiniz yeşilliklerle servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

PÜF NOKTASI

Mercimek köftesi hazırlarken mercimek bulgurdan daha fazla olmalıdır. Bu nedenle ölçülere dikkat edilmelidir.

Mercimeğin yumuşamasına dikkat edilmelidir.

Su ilavesi mercimek haşlanma esnasında olmalıdır. Bulgur eklendikten sonra tekrar su ekleme işlemi yapılmamalıdır.

Mercimek köftesini tatlandırmak için mercimekleri haşlarken çeşitli baharatlarla tatlandırabiliriz.

Bulgur ve mercimeğin iyice şişmesi ve yumuşaması için kapağı kapalı dinlenmeye bırakın. Böylece eşit bir şekilde yumuşama sağlanacaktır.

Salçalı sos mercimeğe eklenirken sıcak olmalı. Burada amaç tüm malzemenin kolayca karışmasıdır.



