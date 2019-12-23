Mergabüt Kayak Merkezi nerede?

Kış mevsiminde kar kalınlığının yaklaşık dört metreyi bulduğu dağların ve aynı zamanda yüksek rakımlı yaylaların bulunduğu Hakkâri’de, yılın en az altı ayı kayak keyfi yaşanabilmektedir. Ülkemizde kayakla en erken tanışıp en son vedalaşan illerin başında Hakkâri gelmektedir. Hakkâri’de yağan kar, kayak ve kış sporları için çok elverişlidir.

Nisan ayı sonuna kadar hizmet veriyor

Hakkâri temiz ve güzel havada kayak yapmanın, dağ havası almanın keyfini doyasıya yaşanabileceği doğa harikası bir yerdir. Hem amatör kayakçılar hem de profesyonel kayakçılar için oldukça elverişli pistler bulunmaktadır. Şehir merkezine 12 km uzaklıkta bulunan 2700 m. rakımlı Mergabüt Kayak Tesisleri 900 m. uzunluğunda bir teleski ve 3 katlı bir dağ evi ile nisan ayı sonuna kadar hizmet vermektedir.

3700 m. rakımlara varan pistle bulunuyor

Mergabüt kayak tesisleri konumu itibarı ile ilin kuzey cephesinde bulunmaktadır. Yakın zaman içerisinde teleferik ve telesiyej sisteminin kullanılacağı yaklaşık 3 km’lik pistlerin yapılması planlanmaktadır. Mergabüt Kayak Merkezi Dağcı ve kayakçıların tutkusu olan tur kayağı için Hakkâri’de 2700 m. rakımdan başlayıp 3700 m. rakımlara kadar varan pistler bulunmaktadır. Bu pistlerin başlıcaları; Bercelan Yaylası (2800 m - 3700 m), Cennet Cehennem Vadisi (2600 m - 3400 m), Cilo Sat Gölleri (2500 m - 3300 m) Bay Köyü (2200 m - 2900 m)'dir.

Ayrıca Hakkâri merkeze 12 km uzaklıkta bulunan Mergabüt kayak tesislerinde atlı kızak için ideal parkurlar mevcuttur. Atlı kızak Hakkâri’de alternatif kış sporları olarak gösterilebilecek bir potansiyele sahiptir. Kış sporlarının ülkemizde daha etkin olarak tanınmasına imkân verecek bu tesisler, aynı zamanda gençlerin bu sporlara olan ilgisini arttırmaya olumlu katkılar sunacak kaliteye sahiptir.

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