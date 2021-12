Merhamet boyunca farklı dinler tarafından tavsiye edilmiş, hemen her medeniyette üstün görülmüş bir davranıştır. Merhamet olmaksızın yapılan her iş atılan her adım ne yazık ki her daim eksik kalmıştır. Biz de bu güzel meziyetin önemini anlatan kısa uzun ve anlamlı merhamet ile ilgili sözleri bir araya getirdik…

Merhametsizlik kılıcını çeken kişi, merhametsizlerin kılıcı ile ölür. Molla Cami

Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. Hz. Ali

İnsanın merhameti, yumuşaklığı ve cömertliği kendisini düşmanlarına bile sevdirir. Sadi Şirazî

Kendisinden öğüt isteyene, “merhametli ol” demek ne güzeldir. Abdulah ibn-i Mesud

Merhametsiz olan kaderdir, insanlar değil. (K.Csatho)

Merhamet edin, merhamet olunasınız. Affedin, af olunasınız. Yazık, laf ebesi olanlara. Yazık günahlarına bilerek devam edip, istiğfar etmeyenlere. (Hadis-i Şerif)

Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. (Hz Muhammed Sav)

Halka şefkat yolunda: Güneşte onun gölgesi olacaksın, soğukta hırkası, açlıkta ekmeği. (İsmail ATA)

Revâdır gerçi öldürmek yılanı, Velî derviş isen incitme canı. (İbrahim Hakkı Erzurum)

Adalet nerede hesap sorarsa, merhamet orada haklarını kaybeder. (Georges Duhamel)

En az merhamet gösterenler, en büyük günahları işleyenlerdir. (Beaumarchais)

Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. (İmam Muhammed ra.)

Merhametli cerrah yara sağaltmaz. (Atasözü)

Merhamet öfkeyi gemlemeseydi, tüm dünya yok olurdu. (SENECA)

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. (William Shakespeare)

Evet, yüreği temiz olmayanlara acımalı. (Puşkin)

Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. (Lavigerie)

Her kim yol kesene acırsa, kervanı asıl vuran odur. (Şeyh Sadi)

İki çeşit acıma vardır. Biri merhem, diğeri zehirdir. Birincisi dostlarımızın, ikincisi de düşmanlarımızın acımasıdır. (Charles Summer)

Merhamet, afetlerin perdesidir. (Hz Ali)

Merhamet etmeyene merhamet edilmez (Hz Muhammed S.A.V)

Kadınlarda merhamet aşkı doğurur, erkeklerde aşk merhameti. (Churton Collins)

Acıma; dosttan gelirse teselli, düşmandan gelirse hakarettir. (İmam Şarani)

Acıma, çoğu kez başkalarının dertlerinde kendi dertlerimizi hatırlamaktır; uğrayabileceğimiz felâketlerin kurnazca bir tahminidir. (La Rochefoucauld)

Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)

İnsanın kendini fazla ciddiye alması pek büyük bir yanlış, kendine acıması da tehlikeli bir şeydir. (E.Benson)

Merhamet de bir menfaat hissidir ya! “Allah"ın hoşuna gider de beni kayırır” düşüncesi! (R.Halid Karay)

Düşmana acıyan, kendine acımaz. (Francis Bacon)

Nerede akarsu olursa, orada yeşillik. Nerede kardeşlik olursa, orada merhamet olur. (Mevlana)

Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. (Albert Camus)

Merhamet, sık sık söylenen fakat pek az hissedilen, nefret; sık sık hissedilen, fakat az söylenen bir histir.

Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. (Hz Ali)

Merhamet edenlere Rahman olan Allah"ta rahmetiyle merhamet eder. Yerdekilere merhamet edin ki, göktekiler size merhamet etsin. (Hz Muhammed S.A.V)

Kendini yok yere acındıran, gerçekten dertli olunca acınmamayı hak eder. (Montaigne)

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha kolay sevebilir. (Andre Maurois)

Merhamet görenin de gösterenin de kalbini ısıtır.

Merhamet kitaplardan öğrenilmez. Merhamet, merhametli olanlardan öğrenilir.

Vicdan barındıran bir el, içinde merhamet olan bir yürek ve gülüşünde samimiyet taşıyan bir yüzden güzeli yoktur.

Cennete ilk çağrılacak olanlar, bollukta ve darlıkta hep Allah’a şükredenler olacaktır.

Sevecekseniz eğer; bir erkeğin merhametini sevin. Para, mal, mülk tükenir, yakışıklılık gider. Ancak merhamet bakidir.

Rasulullah şöyle buyurdu; “Kardeşimin başına gelen her şeye sevinip gülme… Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtahan eder.”

Merhametli olmak ağlayanla ağlamak değildir. Ağlayanın gözyaşını dindirecek bir çözüm yolu bulmak ya bulmaya çalışmaktır.

Hayatınızda merhametli insanlara yer verin…Onlar üzseler bile istemeden üzerler ve gönül almasını çok iyi bilirler.

İnsan merhamettir. Merhametin olmadığı yerde unutmayın ki insan yoktur.

Merhamet acımak değil acıtmamaktır.

İnsan, zekanın karşısında saygıyla eğiIir; ama iyi davranış ve şefkatin önünde diz çöker. DaIe Carnegie

Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. Merhamet ısmarlama olmaz, tatlı bir yağmur gibi gökten düşer, verene de alana da faydalıdır. William Shakespeare

İnsanların seçkini, faydalı olan kimsedir, halk nazarında muteber kimse merhametIi olan kimsedir. Yusuf Has Hacib

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır. Sadi Şirazi

Sen yerde olanlara merhamet et ki, gökte olanlarda sana merhamet etsin. Senden aşağı olana acı ki, senden üstün olan da sana acısın. Mevlana

Merhametten maraz doğar, ama sen yine merhamet et.

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Hz. Muhammed

İnsan acıyabildiği birisini, gıpta edeceği birisinden daha koIaylıkla sever. Andre Maurois