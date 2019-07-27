Juventus'a transfer olan Merih Demiral’in Ajax'tan De Ligt'in transfer edilmesiyle birlikte kiralık olarak takımdan gönderileceği haberleri ile ilgili menajeri Cenk Melik Yazıcı, oyuncunun kesin olarak takımda kalacağını açıkladı. Merih Demiral, hazırlık maçlarındaki performansıyla ve takıma adaptasyon hızıyla kısa zamanda dikkat çekti. Peki Merih Demiral kimdir? İşte detaylar…

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral 5 Mart 1998’de doğdu. Defans pozisyonunda görev yapan Türk millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2016 yılında kulübünde başladı. Daha sonra ise Sporting B ve Alanyaspor kulüplerinde oynadı. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında giydi.

Dünyanın en önemli spor adamları arasında gösterilen Juventus sportif direktörü Fabio Paratici, Merih Demiral’ın menajeri Cenk Melih Yazıcı ile birlikte Türkiye - Fransa maçını izlemek için Konya’ya gelmişti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer hamlesiyle Alanyaspor'dan Sasuolo'ya transfer olan Merih Demiral Juventus’a transfer olmuştu.

Alanyaspor'un ardından Sassuolo'da da gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çeken genç stoper Merih Demiral Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu. Demiral ile Milan, Fiorentina, Roma ve birçok kulüp ilgileniyor.