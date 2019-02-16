Merkel'den ABD'ye flaş güvenlik çıkışı Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman otomobilleri ile gurur duyduklarını söyledi. Merkel "Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi şaşırtır" açıklamasında bulundu