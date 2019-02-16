Merkel'den ABD'ye flaş güvenlik çıkışı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman otomobilleri ile gurur duyduklarını söyledi. Merkel "Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi şaşırtır" açıklamasında bulundu

16 Şubat 2019, Cumartesi 13:14 Son Güncelleme:
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Merkel'den ABD'ye flaş güvenlik çıkışı

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Alman otomobilleri ile gurur duyduklarını söyledi. Merkel "Almanya tarafından üretilen otomobillerin ABD'nin güvenliği için bir tehdit unsuru olarak görülmesi bizi şaşırtır" ifadesini kullandı.

Merkel ayrıca silahsızlanma çabalarının ABD, Rusya, Avrupa ve Çin'i kapsaması gerektiğini belirtti.

Merkel, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Rusya ve İran'ın bölgede daha etkin oyuncular olmasının önünü açacağını söyledi.

(Hürriyet)

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