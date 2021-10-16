Dünya Merkel’den Türkiye ziyareti paylaşımı

Merkel’den Türkiye ziyareti paylaşımı

Dünya

Merkel’den Türkiye ziyareti paylaşımı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

16 Ekim 2021, Cumartesi 21:31 Son Güncelleme:
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Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Şansölye Merkel’in Türkiye ziyaretine ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulundu. Paylaşımda "Türkiye’ye ziyaret. Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, tarihi Tarabya semtinde gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı. Merkel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Huber Köşkü’ndeki samimi görüntülerine yer verilen diğer paylaşımda da Merkel’in basın toplantısında yaptığı açıklamalardan oluşan özet konuşmalar aktarıldı.

Paylaşımda "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile diğer farklı konuların yanında, Almanya’da yaşayan üç milyondan fazla Türk kökenli hakkında ve ayrıca iklimi korumanın global önemi hakkında görüştü." ifadelerine yer verildi.

AA

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