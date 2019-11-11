Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti

Merkür'ün Güneş ile Dünya arasından geçişi, Türkiye'den de gözlendi. Antalya'da bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden teleskopla izlenen geçiş, Türkiye saati ile 15.15'te başladı. Merkür'ün Güneş'in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği kaydedildi

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, Güneş'e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapıldı.

Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek

Geçişin izlenmesi için Güneş diskine doğrudan bakılması veya özel koruyucu filtresi bulunmayan optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) bakılmasının gözde körlüğe neden olabileceği, özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.

Bir sonraki geçiş 13 Kasım 2032'de

TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir yaptığı açıklamada, "Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Güneş'in önüne bulutlar geldi ve Antalya'da 5- 10 dakika sonra görüntüyü kaybettik. Tamamını izleyemedik. Bir kısmını dahi gökyüzü meraklılarına izletemedik.

Güneş Sistemi'nin en küçük gezegeni Merkür, Güneş ile Dünya`nın arasından geçti. Güneş'in içinde bir nokta gibi görünen Merkür'ün geçişi Van'dan da gözlemlendi.

Şu an geçiş sürüyor. Türkiye'de tamamını zaten izleme şansımız yok. Çünkü Güneş batıyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde bu olay izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu'nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek" dedi.

Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003'te gerçekleşmişti. Bir sonraki geçişin ise 13 Kasım 2032'de gerçekleşeceği kaydedildi.

Ulusal Gözlemevi’nden canlı yayın

Antalya Saklıkent’te bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi bu gök olayını Youtube kanalı üzerinden tüm Türkiye’ye canlı olarak yayınladı.

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