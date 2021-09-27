Merkür retrosu hızlı yaşlandırabilir, dikkat!

Astrolojide Merkür, aklı, zihni, bilgiyi, eğitimi, ticareti, anlaşmaları ve iletişimi yönetir. Merkür retrosu dönemlerinde ilgili konularda gecikmeler, ertelemeler, yanlış anlaşmalar ve çeşitli problemler çıkabilir. Bu nedenle retro zamanlarında geri çekilmek, yavaşlamak, eldekileri gözden geçirmek, eksikleri tamamlamak, mevcudu onarmak önerilir.

Medikal Astrolojide de Merkür, sinir sistemimizden sorumludur. Sinir sistemi bilgi iletişim hattıdır aslında. İçsel ve dışsal bilgiye erişip bunları vücudun diğer bölgelerine iletir. Aynı şekilde retro dönemlerinde vücutta bilgi iletişiminde aksamalar oluşabilir, mevcut rahatsızlıklar ya da uykuda olan sorunlar tetiklenebilir.

Terazi’de gerçekleşecek olan Merkür retrosu, güzellik ve estetik konularında bazı zorluklar oluşturabilir. Stres, sağlık ve güzelliğin baş düşmanıdır. Bir şey hakkında endişeli hissettiğimizde, merkezi sinir sisteminiz “savaş” ya da “kaç” moduna geçerek kortizol, adrenalin ve norepinefrin gibi stres hormonların salınımını tetikler. Bu hormonlar stresle baş etmemizi sağlarken yan etki olarak erken yaşlanmaya sebep olabilir.

Merkür Retrosunda Güzellik

Strese karşı beden-zihin-ruh üçlüsünü sakinleştirecek her türlü bakım, uygulama ve ritüeli öneririm. Masaj uygulamaları her zamankinden daha faydalı olacaktır. Vücudu rahatlatan, dolaşımı destekleyen, sinirleri yatıştıran masajlar, aromatik yağlar ve uçucu yağ içeren kremlerin etkisi çok yüksek olacak.

Hiç bilmediğimiz, içeriğini tanımadığımız yeni bakım ürünlerini denemek için çok doğru bir zaman değil. Bize iyi gelen, önceden denediğimiz ürünleri kullanmak doğru tercih olabilir. Evimizdeki güzellik, bakım ürünlerini elden geçirelim, miadı geçmiş olanlardan kurtulalım, mevcut ürünleri ve saklama dolaplarını temizleyelim. Merkür retrosu miat kontrolü ve temizlik için de ideal!

Gıdalardan ve takviye edici gıdalardan destek alabiliriz. Örneğin Omega-3, retro döneminde zorlu etkilere karşı fayda sağlayabilir. Omega-3 balık, deniz ürünleri ve ceviz, keten tohumu, kenevir tohumu ve chia tohumu gibi bitkisel gıdalarda bulunan sağlıklı yağlardır. Sinir sistemini destekleyen güçlü sağlık yararlarına ek olarak, bu yağlar saçınıza ve cildinize fayda sağlayabilir. Akne, cilt kuruluğu, hassasiyet, kaşıntı, kırışıklık, sarkma vb cilt sorunlarına karşı etkilidir. Ayrıca saç dökülmesine karşı da fayda sağladığı araştırmalarda belirtilmektedir. Üstelik uzun süre tok tutucu etkisi ile kilo kontrolünde de olumlu etkileri bulunmaktadır.

Uyku = Sağlık + Güzellik

Hava elementi olan Terazi burcundaki Merkür retrosu uykusuzluk yaratabilir. Kafamızın içinde dönüp dolaşan düşüncelerde artış, endişe ve stres, mental yorgunluk uykuya dalmayı ve deliksiz uyumayı zorlaştıracaktır.

Uyku = Sağlık + Güzellik. Bu denklemi unutmayalım. Uyku için zaman, mekân ve süre önemlidir. İyi havalanmış, serin, karanlık ve sessiz bir yerde, saat 23.30–07.00 saatlerini kapsayacak şekilde yaklaşık 7-8 saat uyku uyumak en etkili ilaç ve antiaging bakımdır.

Merkür retrosu uykuyu zorlaştıracak dedik. Bu konuda elimizden geleni yapmalıyız. Uyku öncesi midenin boş olması, akşam kafein, alkol ve sigara alımını sınırlandırmak, ılık bir duş almak, teknolojik aletlerden uzak durmak ve uyunacak mekânı yukarıda belirttiğim şekilde düzenlemek düzenli ve sağlıklı bir uykuyu destekleyecektir.

Retroda iyi uyuyalım, iyi beslenelim, iyi düşünelim, güzelleşelim!

Sevgilerimle

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.